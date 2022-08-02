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  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
  • Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

„Performer Active“Dulkių siurblys su maišeliu

FC8575/09

4.6
| (38) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
„Philips Performer“ dulkių siurblys puikiai valo ir vartoja mažai energijos. Su mūsų priešalerginiu filtru, kuris sulaiko daugiau nei 99,9 % kenksmingų dalelių, namų oras bus švarus ir sveikas.
Peržiūrėti visas naudas

Sulaiko >99,9 %* dulkių, o maišelis naudojamas 50 % ilgiau**

Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 900 W

  • 4 l

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Dėl unikalaus dizaino dulkių surinkimo kameros maksimaliai padidinama talpa, o naudojant neužsikemšantį dulkių surinkimo maišelį – oro srautas, todėl stipri siurbimo galia išlaikoma iki užsipildant dulkių surinkimo maišeliui.

900 W variklis – didelė siurbimo galia

900 W variklis – didelė siurbimo galia

Didelio našumo 900 W variklis pasižymi didele siurbimo galia, kad giliai valytų.

99,9 % dulkių surinkimas* – gilus valymas

99,9 % dulkių surinkimas* – gilus valymas

Su „TriActive+“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių*.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

38

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Dobrý výrobek

Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.

Argumentai už

Vysoký výkon, bohaté příslušenství

Argumentai prieš

Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

07/01/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výborný vysavač

Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

14/12/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výborný vysavač

Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.

Argumentai už

použití na různé typy podlah, velký sací výkon

Argumentai prieš

zatím o žádných nevím

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

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Atsakomybės apribojimai

  1. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2). Filtravimo efektyvumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.

  2. Apskaičiuota, kai dulkių maišelis keičiamas praradus 80 % siurbimo galios, palyginti su klasikiniu popieriniu maišeliu FC8019/01; išmatuota įmonėje naudojant „Philips“ FC895x/09 asortimentą.