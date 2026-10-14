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  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01

Nutraukta gamyba

EasyCleanDulkių siurblys be maišelio

FC8724/01

Valymas be pastangų

„EasyClean“ sukurtas tiems, kurie nori minimaliomis pastangomis viską kruopščiai išvalyti.

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Nereikia maišelio

Valymas be pastangų

  • 1800 W

1800 W variklis generuoja maks. 300 W siurbimo galią

1800 W variklis generuoja maks. 300 W siurbimo galią

„Philips“ dulkių siurblys su 1800 W varikliu, sukuriančiu maks. 300 W siurbimo galią ir taip užtikrinančiu optimalius siurbimo rezultatus.

„Super Clean Air HEPA 12“ filtras, 99,5 % filtravimas

„Super Clean Air HEPA 12“ filtras, 99,5 % filtravimas

Šiuo „Super Clean Air HEPA 12“ filtru surenkama mažiausiai 99,5 % pavojingų mikroskopinių parazitų, kurie sukelia kvėpavimų takų alergiją.

Dulkių surinkimo dėžę galima lengvai išimti ir ištuštinti

Dulkių surinkimo dėžę galima lengvai išimti ir ištuštinti

Siurblys be maišelio turi peršviečiamą dulkių dėžutę, kurioje matosi nuo grindų susiurbtų dulkių kiekis, todėl lengva tarp dulkių pamatyti netyčia susiurbtus smulkius reikalingus daiktus.

Techninės savybės

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