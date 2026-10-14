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Nutraukta gamyba
FC8724/01
Valymas be pastangų
„EasyClean“ sukurtas tiems, kurie nori minimaliomis pastangomis viską kruopščiai išvalyti.
1800 W
„Philips“ dulkių siurblys su 1800 W varikliu, sukuriančiu maks. 300 W siurbimo galią ir taip užtikrinančiu optimalius siurbimo rezultatus.
Šiuo „Super Clean Air HEPA 12“ filtru surenkama mažiausiai 99,5 % pavojingų mikroskopinių parazitų, kurie sukelia kvėpavimų takų alergiją.
Siurblys be maišelio turi peršviečiamą dulkių dėžutę, kurioje matosi nuo grindų susiurbtų dulkių kiekis, todėl lengva tarp dulkių pamatyti netyčia susiurbtus smulkius reikalingus daiktus.
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