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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
750 W
69 dB tyliam siurbimui
Labai našus 750 W variklis – kaskart užtikrintas galingas, puikus valymas.
Su „TriActive Pro“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių**.
Sukurtas taip, kad nekeltų didelio triukšmo, tad galite siurbti tyliai bet kuriuo metu ir netrukdyti kitiems, esantiems namuose. Sertifikuota „Quiet Mark“.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Къща Конакът Орехово
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Много съм доволна.Чисти супер!
Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Andrei
06/08/2019
Hrvatska
Odličan
Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Lolly98
30/06/2019
България
уникален помощник вкъщи
Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
iš visų „Philips“ dulkių siurblių su maišeliais.
dulkių siurbimas nuo kietų grindų (IEC62885-2) ir tokių mažų kaip 0,3 µm dalelių filtravimas pagal ES energijos vartojimo efektyvumo etiketę.