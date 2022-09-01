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  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*

Nutraukta gamyba

Performer SilentDulkių siurblys su maišeliu

FC8779/09

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
Švarios grindys – sveikesni namai. Naujasis „Philips Performer Silent“ išsiskiria pažangia antgalio technologija, kuri kruopščiai sulaiko purvą ir smulkias dulkes, kad aplinka būtų sveika. Jis veikia 66 dB garsu, todėl yra mūsų pats tyliausias dulkių siurblys.
Peržiūrėti visas naudas

Susiurbia ir sulaiko > 99,99 %** dulkių ir alergenų

Didžiausia galia. Mažiausias garsas*

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 750 W

  • 69 dB tyliam siurbimui

750 W variklis – stipri siurbimo galia

750 W variklis – stipri siurbimo galia

Labai našus 750 W variklis – kaskart užtikrintas galingas, puikus valymas.

99,9 % dulkių surinkimas** – gilus valymas

99,9 % dulkių surinkimas** – gilus valymas

Su „TriActive Pro“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių**.

Valykite tyliai ir niekada niekam netrukdykite

Valykite tyliai ir niekada niekam netrukdykite

Sukurtas taip, kad nekeltų didelio triukšmo, tad galite siurbti tyliai bet kuriuo metu ir netrukdyti kitiems, esantiems namuose. Sertifikuota „Quiet Mark“.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много съм доволна.Чисти супер!

Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

06/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

30/06/2019

България

България

уникален помощник вкъщи

Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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Atsakomybės apribojimai

  1. iš visų „Philips“ dulkių siurblių su maišeliais.

  2. dulkių siurbimas nuo kietų grindų (IEC62885-2) ir tokių mažų kaip 0,3 µm dalelių filtravimas pagal ES energijos vartojimo efektyvumo etiketę.