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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
750 W
66 dB tyliam siurbimui
Labai našus 750 W variklis – kaskart užtikrintas galingas, puikus valymas.
Su „TriActive Pro“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių**.
Sukurtas taip, kad nekeltų didelio triukšmo, tad galite siurbti tyliai bet kuriuo metu ir netrukdyti kitiems, esantiems namuose. Sertifikuota „Quiet Mark“.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
150
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
kotany912
12/09/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Потужний пилосос
Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.
Argumentai už
Добре всмоктує
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
М2М2
12/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Висока якість
Задоволені на 100%. Висока якість збірки, добре тягне повітря.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
butterfly77
12/11/2021
Україна
Пилосоос працює відмінно!!!!
Чудовий пилосос, трішки важкий, але гарно працює. Потужний!!! Мішок міцний! Регулюється потужність! Рекомендую,гарна якість! Користуємось уже кілька років і задоволені!!!
Argumentai už
так
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу
iš visų „Philips“ dulkių siurblių su maišeliais.
dulkių siurbimas nuo kietų grindų (IEC62885-2) ir tokių mažų kaip 0,3 µm dalelių filtravimas pagal ES energijos vartojimo efektyvumo etiketę.