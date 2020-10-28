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  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
  • Didžiausia galia. Mažiausias garsas*

Nutraukta gamyba

„Performer Silent“Dulkių siurblys su maišeliu

FC8786/09

4.1
| (8) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Didžiausia galia. Mažiausias garsas*
Švarios grindys – sveikesni namai. Naujasis „Philips Performer Silent“ išsiskiria pažangia antgalio technologija, kuri kruopščiai sulaiko purvą ir smulkias dulkes, kad aplinka būtų sveika. Jis veikia 66 dB garsu, todėl yra mūsų pats tyliausias dulkių siurblys.
Peržiūrėti visas naudas

Susiurbia > 99,99 %** dulkių ir alergenų

Didžiausia galia. Mažiausias garsas*

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 750 W

  • 66 dB tyliam siurbimui

750 W variklis – stipri siurbimo galia

750 W variklis – stipri siurbimo galia

Labai našus 750 W variklis – kaskart užtikrintas galingas, puikus valymas.

99,9 % dulkių surinkimas** – gilus valymas

99,9 % dulkių surinkimas** – gilus valymas

Su „TriActive Pro“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių**.

Valykite tyliai ir niekada niekam netrukdykite

Valykite tyliai ir niekada niekam netrukdykite

Sukurtas taip, kad nekeltų didelio triukšmo, tad galite siurbti tyliai bet kuriuo metu ir netrukdyti kitiems, esantiems namuose. Sertifikuota „Quiet Mark“.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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4.1

iš 5

8

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3

28/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna zena

Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god

Argumentai už

Sve

Argumentai prieš

Nema

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

24/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličnan!!

Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.

Argumentai už

Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top

Argumentai prieš

Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

29/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

Odličan usisavač

Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

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Atsakomybės apribojimai

  1. iš visų „Philips“ dulkių siurblių su maišeliais.

  2. dulkių siurbimas nuo kietų grindų (IEC62885-2) ir tokių mažų kaip 0,3 µm dalelių filtravimas pagal ES energijos vartojimo efektyvumo etiketę.