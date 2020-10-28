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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
750 W
66 dB tyliam siurbimui
Labai našus 750 W variklis – kaskart užtikrintas galingas, puikus valymas.
Su „TriActive Pro“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių**.
Sukurtas taip, kad nekeltų didelio triukšmo, tad galite siurbti tyliai bet kuriuo metu ir netrukdyti kitiems, esantiems namuose. Sertifikuota „Quiet Mark“.
Apdovanojimai
4.1
iš 5
8
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Mare2020
28/10/2020
Hrvatska
Prezadovoljna zena
Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god
Argumentai už
Sve
Argumentai prieš
Nema
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Zbklj
24/10/2020
Hrvatska
Odličnan!!
Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.
Argumentai už
Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top
Argumentai prieš
Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Dam4
29/09/2020
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
Odličan usisavač
Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
iš visų „Philips“ dulkių siurblių su maišeliais.
dulkių siurbimas nuo kietų grindų (IEC62885-2) ir tokių mažų kaip 0,3 µm dalelių filtravimas pagal ES energijos vartojimo efektyvumo etiketę.