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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
900 W
4 l
Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgai išlaikyti didžiausią siurbimo galią iki prisipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių; 2) specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai; 3) aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužsikemša ir dėl to nesumažėja siurbimo galia.
Dėl išskirtinės grindų apšvietimo technologijos naujasis „TriActive“ LED antgalis parodo nepastebėtas dulkes. Pritaikius unikalią guminio atlanko technologiją antgalis be šepetėlio niekada neapsivelia plaukais. Dėl savo paprastos formos juo pasieksite dar daugiau sunkiai pasiekiamų vietų.
„CarpetClean“ idealiai tinka giliam valymui. Šiuo antgaliu išvalysite bet kokį kilimą ir surinksite visas dulkes nuo minkštų grindų.
Apdovanojimai
3.8
iš 5
12
Atsiliepimai
Solt
09/01/2019
Україна
рекомендую
Поки що порохотяг у мене 1-й день, перші враження відмінні, і дизайн і тяга, чистота, підсвітка показала наскільки не видно пилу і бруду... Управління на річці, інтелектуальна управління, заощадження енергії при максимальній тязі, струмом поки що не било :)і. Ну поки що все супер. З мінусів не зручна, упруга труба, короткуватий мережевий шнур, ...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag
02/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен продукт!
Много съм доволна! Голяма всмукателна мощ, регулираща се в различни степени! Четката със светлини е супер! Тиха и удобна! Удоволствие да се чисти с нея! Препоръчвам!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка
tocka
28/02/2020
Hrvatska
Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju
Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).