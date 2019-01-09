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  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.

Nutraukta gamyba

Performer UltimateDulkių siurblys su maišeliu

FC8955/09

3.8
| (12) Atsiliepimai

2 Apdovanojimai

Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
Naujasis „Philips Performer Ultimate“ dulkių siurblys su maišeliu.
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Pritaikius „TriActive“ LED technologiją pašalinamos ir nepastebimos dulkės.

Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 900 W

  • 4 l

„AirflowMax“ technologija užtikrina nuolatinę siurbimo galią

„AirflowMax“ technologija užtikrina nuolatinę siurbimo galią

Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgai išlaikyti didžiausią siurbimo galią iki prisipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių; 2) specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai; 3) aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužsikemša ir dėl to nesumažėja siurbimo galia.

„TriActive“ LED užtikrina gerus valymo rezultatus

„TriActive“ LED užtikrina gerus valymo rezultatus

Dėl išskirtinės grindų apšvietimo technologijos naujasis „TriActive“ LED antgalis parodo nepastebėtas dulkes. Pritaikius unikalią guminio atlanko technologiją antgalis be šepetėlio niekada neapsivelia plaukais. Dėl savo paprastos formos juo pasieksite dar daugiau sunkiai pasiekiamų vietų.

„CarpetClean“ efektyviam minkštų grindų valymui

„CarpetClean“ efektyviam minkštų grindų valymui

„CarpetClean“ idealiai tinka giliam valymui. Šiuo antgaliu išvalysite bet kokį kilimą ir surinksite visas dulkes nuo minkštų grindų.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679524
  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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3.8

iš 5

12

Atsiliepimai

09/01/2019

Україна

Україна

рекомендую

Поки що порохотяг у мене 1-й день, перші враження відмінні, і дизайн і тяга, чистота, підсвітка показала наскільки не видно пилу і бруду... Управління на річці, інтелектуальна управління, заощадження енергії при максимальній тязі, струмом поки що не било :)і. Ну поки що все супер. З мінусів не зручна, упруга труба, короткуватий мережевий шнур, ...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag

02/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен продукт!

Много съм доволна! Голяма всмукателна мощ, регулираща се в различни степени! Четката със светлини е супер! Тиха и удобна! Удоволствие да се чисти с нея! Препоръчвам!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка

28/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju

Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

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Atsakomybės apribojimai

  1. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).