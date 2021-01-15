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  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
  • Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas

Nutraukta gamyba

Performer UltimateDulkių siurblys su maišeliu

FC8956/09

4.8
| (31) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
Naujasis „Philips Performer Ultimate“ yra pažangiausias dulkių siurblys su maišeliais.
Peržiūrėti visas naudas

Pritaikius „TriActive“ LED technologiją pašalinamos ir nepastebimos dulkės

Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 900 W

  • 4 l

Intuityvus skaitmeninis ekranas geriausiems rezultatams pasiekti

Intuityvus skaitmeninis ekranas geriausiems rezultatams pasiekti

Intuityviame skaitmeniniame ekrane rodoma susijusi informacija, todėl pasieksite geriausių rezultatų : 4 valymo nustatymai; dulkių maišelio prisipildymo indikatorius; automatinio įjungimo / išjungimo indikatorius

Priedai greitam ir kruopščiam valymui

Priedai greitam ir kruopščiam valymui

Priedai: siauras įrankis, kuris telpa į siauriausias vietas ir puikiai tinka grindjuosčių kraštams bei sunkiai pasiekiamoms angoms, pavyzdžiui, ventiliacinėms angoms; apmušalų priedas su maža, plokščia galvute ir galingo siurbimo funkcija. Šis priedas puikiai tinka medžiaginiams paviršiams.

„ErgoGrip“ nuotolinio valdymo rankena su įmontuotais valdymo mygtukais

„ErgoGrip“ nuotolinio valdymo rankena su įmontuotais valdymo mygtukais

Dėl ergonomiško nuotolinio valdymo pulto dizaino, galios nustatymai yra visada lengvai pasiekiami, todėl galite lengvai juos perjungti, kad šie geriau atitiktų vietą ir siurbiamų grindų paviršių. Dar vienas nuotolinio valdymo privalumas – jums nereikia pasiekti pagrindinio įrenginio. Valymas dar niekada nebuvo toks lengvas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

31

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

15/01/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Прахосмукачката е страхотна

Най-важното за мен в почистването е качеството. С тази прахосмукачка се улавят и най малките косъмчета или замърсявания. Когато е включен светлинния лъч се виждат всички замърсявания по повърхностите. Предимство е контейнера за съхранение на допълнителните приставките както и подвижната четка на самата дръжка. Кабела е с дължина 12 метра и не се налага за всяка стая да преместваш захранването .За мен до момента това е най-добрата ръчна прахосмукачка. Като недостатък отчитам това , че е тежка и съответно при движение между помещенията може да се наранят врати или стени, ако не си внимателен.

Argumentai už

Светлинния лъч ,голямата всмукателна мощност, дължината на кабела

Argumentai prieš

тежка е

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка

16/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savrsen usisavac

usisavac je tih i ima izuzetno veliku snagu usisavanja. Malo je tezi nego usisivaci slicnih karakteristika drugih marki ali jako je kvalitetan. Imam ga 6 mjeseci a prije toga sam imao isto Phillipsov usisivac 25 godina.

Argumentai už

Snaga, kvaliteta, vrijednost za novac

Argumentai prieš

Težina

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

15/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršen!

Do ovog usisavača mučili smo se s drugima i nikako da bude dobro. Imamo psa i malu bebu, što znači puno dlaka, a važno je da bude čisto. Ovaj usisavač brzo skupi sve, čak i s tepiha, a vrećicu nismo mjesecima morali mijenjati. Super je i da nije preglasan, normalno možemo pričati tokom usisavanja. Preporodili smo se otkad ga imamo i preporučamo ga svima

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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Atsakomybės apribojimai

  1. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).