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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
900 W
4 l
Intuityviame skaitmeniniame ekrane rodoma susijusi informacija, todėl pasieksite geriausių rezultatų : 4 valymo nustatymai; dulkių maišelio prisipildymo indikatorius; automatinio įjungimo / išjungimo indikatorius
Priedai: siauras įrankis, kuris telpa į siauriausias vietas ir puikiai tinka grindjuosčių kraštams bei sunkiai pasiekiamoms angoms, pavyzdžiui, ventiliacinėms angoms; apmušalų priedas su maža, plokščia galvute ir galingo siurbimo funkcija. Šis priedas puikiai tinka medžiaginiams paviršiams.
Dėl ergonomiško nuotolinio valdymo pulto dizaino, galios nustatymai yra visada lengvai pasiekiami, todėl galite lengvai juos perjungti, kad šie geriau atitiktų vietą ir siurbiamų grindų paviršių. Dar vienas nuotolinio valdymo privalumas – jums nereikia pasiekti pagrindinio įrenginio. Valymas dar niekada nebuvo toks lengvas.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
31
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
София Ш
15/01/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Прахосмукачката е страхотна
Най-важното за мен в почистването е качеството. С тази прахосмукачка се улавят и най малките косъмчета или замърсявания. Когато е включен светлинния лъч се виждат всички замърсявания по повърхностите. Предимство е контейнера за съхранение на допълнителните приставките както и подвижната четка на самата дръжка. Кабела е с дължина 12 метра и не се налага за всяка стая да преместваш захранването .За мен до момента това е най-добрата ръчна прахосмукачка. Като недостатък отчитам това , че е тежка и съответно при движение между помещенията може да се наранят врати или стени, ако не си внимателен.
Argumentai už
Светлинния лъч ,голямата всмукателна мощност, дължината на кабела
Argumentai prieš
тежка е
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка
Splico88
16/09/2020
Hrvatska
Akcijos dalis
Savrsen usisavac
usisavac je tih i ima izuzetno veliku snagu usisavanja. Malo je tezi nego usisivaci slicnih karakteristika drugih marki ali jako je kvalitetan. Imam ga 6 mjeseci a prije toga sam imao isto Phillipsov usisivac 25 godina.
Argumentai už
Snaga, kvaliteta, vrijednost za novac
Argumentai prieš
Težina
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Xanadoo
15/09/2020
Hrvatska
Akcijos dalis
Savršen!
Do ovog usisavača mučili smo se s drugima i nikako da bude dobro. Imamo psa i malu bebu, što znači puno dlaka, a važno je da bude čisto. Ovaj usisavač brzo skupi sve, čak i s tepiha, a vrećicu nismo mjesecima morali mijenjati. Super je i da nije preglasan, normalno možemo pričati tokom usisavanja. Preporodili smo se otkad ga imamo i preporučamo ga svima
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).