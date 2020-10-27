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Nutraukta gamyba
FC9162
„ParquetCare“
Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.
Šis „Philips“ dulkių siurblys sukurtas ir pagamintas taip, kad visas įsiurbiamas oras prieš jį išpučiant pereitų per plaunamą „HEPA 13“ filtrą (99,95 % filtravimas). Niekas iš jo neišpučiama!
Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai keisti.
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