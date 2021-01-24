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Nutraukta gamyba
2200 W
500 W siurbimo galia
„Allergy H13“ filtras
Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.
Nuo kištuko iki antgalio yra 10 metrų atstumas, tad ilgiau valysite neišjungdami iš elektros lizdo.
„Allergy H13“ filtro sistema surenka >99,9 % smulkių dulkių dalelių, įskaitant žiedadulkes, gyvūnų plaukus ir dulkių erkutes – tobula sergantiems alergijomis. Filtravimo lygis atitinka HEPA 13*.
4.8
iš 5
106
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Ergunello
24/01/2021
Polska
Bardzo dobry odkurzacz!
Mialem ten odkurzacz prawie 10 lat dobrze mi slużył......przeszedl tyle remontów.......ale niestety sie skonczył>....Czas na nowy...ale czy podoła staremu
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
Kamaska
11/11/2018
Polska
Najlepszy! Ogromna moc, doskonała szczotka!
Odkurzacz ma doskonałą V szczotkę, która ułatwia dojście w trudne zakamarki. Ogromna moc z płynną regulacją - zrywa panele. Dłuuugi kabel pozwala mi posprzątać niemal całe 90 metrowe mieszkanie bez przepinania. Świetne rury teleskopowe łatwo się suwają ale jednocześnie, nie przyszczypują palców. Brakuje mi tylko końcwki z miękkiego włosia do kurzu jak w Rainbow. Ta dołączona jakaś taka mała i sztywna. Jest zwinny dobrze podąża za właścicielem. Mam go od 9 lat i nadal działa, choć ma jakieś utraty mocy, więc moze już silnik pada albo coś z regulatorem... ale uwielbiam go i kolejny na pewno Philips.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
kasialuca
10/12/2016
Polska
iDEALNY!!!
lekki i zwinny ,ssanie niesamowite i długi kabel, dobra cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9174/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9174/01
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.