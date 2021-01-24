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  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
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  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia

Nutraukta gamyba

„Performer“Dulkių siurblys su maišeliu

FC9170/01

4.8
| (106) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausia siurbiamoji galia
Didžiausia siurbiamoji galia, kuria valoma be pastangų: kalbame apie FC917x serijos siurblius. FC917x serijos siurbliai, kuriuose naudojamas higieninis filtras ir nesudėtinga dulkių maišelio išėmimo sistema, susiurbs visas dulkes ir nešvarumus.
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500 V siurbiamoji valymo galia be pastangų

Didžiausia siurbiamoji galia

  • 2200 W

  • 500 W siurbimo galia

  • „Allergy H13“ filtras

2200 W variklis, generuojantis maks. 500W siurbimo galią

2200 W variklis, generuojantis maks. 500W siurbimo galią

Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.

Ilgas 10 metrų pasiekiamas atstumas – pasieksite toliau neišjungę iš elektros lizdo

Ilgas 10 metrų pasiekiamas atstumas – pasieksite toliau neišjungę iš elektros lizdo

Nuo kištuko iki antgalio yra 10 metrų atstumas, tad ilgiau valysite neišjungdami iš elektros lizdo.

„Allergy H13“ filtro sistema surenka > 99,9 % smulkių dulkių

„Allergy H13“ filtro sistema surenka > 99,9 % smulkių dulkių

„Allergy H13“ filtro sistema surenka >99,9 % smulkių dulkių dalelių, įskaitant žiedadulkes, gyvūnų plaukus ir dulkių erkutes – tobula sergantiems alergijomis. Filtravimo lygis atitinka HEPA 13*.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

106

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

24/01/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry odkurzacz!

Mialem ten odkurzacz prawie 10 lat dobrze mi slużył......przeszedl tyle remontów.......ale niestety sie skonczył>....Czas na nowy...ale czy podoła staremu

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

11/11/2018

Polska

Polska

Najlepszy! Ogromna moc, doskonała szczotka!

Odkurzacz ma doskonałą V szczotkę, która ułatwia dojście w trudne zakamarki. Ogromna moc z płynną regulacją - zrywa panele. Dłuuugi kabel pozwala mi posprzątać niemal całe 90 metrowe mieszkanie bez przepinania. Świetne rury teleskopowe łatwo się suwają ale jednocześnie, nie przyszczypują palców. Brakuje mi tylko końcwki z miękkiego włosia do kurzu jak w Rainbow. Ta dołączona jakaś taka mała i sztywna. Jest zwinny dobrze podąża za właścicielem. Mam go od 9 lat i nadal działa, choć ma jakieś utraty mocy, więc moze już silnik pada albo coś z regulatorem... ale uwielbiam go i kolejny na pewno Philips.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

10/12/2016

Polska

Polska

iDEALNY!!!

lekki i zwinny ,ssanie niesamowite i długi kabel, dobra cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9174/01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer FC9174/01

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.