Odkurzacz ma doskonałą V szczotkę, która ułatwia dojście w trudne zakamarki. Ogromna moc z płynną regulacją - zrywa panele. Dłuuugi kabel pozwala mi posprzątać niemal całe 90 metrowe mieszkanie bez przepinania. Świetne rury teleskopowe łatwo się suwają ale jednocześnie, nie przyszczypują palców. Brakuje mi tylko końcwki z miękkiego włosia do kurzu jak w Rainbow. Ta dołączona jakaś taka mała i sztywna. Jest zwinny dobrze podąża za właścicielem. Mam go od 9 lat i nadal działa, choć ma jakieś utraty mocy, więc moze już silnik pada albo coś z regulatorem... ale uwielbiam go i kolejny na pewno Philips.