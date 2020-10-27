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Nutraukta gamyba

PerformerDulkių siurblys su maišeliu

FC9177/91

Itin veiksmingas
„Philips Performer“ nepriekaištingai surenka dulkes nuo visų grindų*, nes turi didelio efektyvumo variklį ir ypatingą „TriActive+“ antgalį. Gaminyje naudojamas HEPA13 filtras ir nesudėtinga dulkių maišelio šalinimo sistema.
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • 1500 W

  • „TriActive+“ antgalis

  • „Parquet+“, „Allergy+“

  • Nuotolinis valdymas

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

Galingas energiją taupantis variklis

Galingas energiją taupantis variklis

Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Techninės savybės

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