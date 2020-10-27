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Nutraukta gamyba
FC9177/91
1500 W
„TriActive+“ antgalis
„Parquet+“, „Allergy+“
Nuotolinis valdymas
Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!
Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.
„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
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