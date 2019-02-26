30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2400 W
140 g garų pliūpsnis
ECO
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kikina81
26/02/2019
Česká republika
užasný desing a lehkost
s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička