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Visos serijos

  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.

Nutraukta gamyba

EcoCareGarų lygintuvas

GC3721/32

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
Nauja „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Tuo pačiu metu jis automatiškai sutaupo 20 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą.
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Lyginimo prekių ženklas

Ekologiškiau kiekvieną dieną

100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.

  • 2400 W

  • 140 g garų pliūpsnis

  • ECO

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

užasný desing a lehkost

s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

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