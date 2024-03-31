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EcoCare Garų lygintuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
GC3721/32
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Nauja „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Tuo pačiu metu jis automatiškai sutaupo 20 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą.
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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