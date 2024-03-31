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EcoCare Garų lygintuvas

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EcoCareGarų lygintuvas

GC3721/32

EcoCare Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Nauja „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Tuo pačiu metu jis automatiškai sutaupo 20 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą.

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  • 31 March 2024

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