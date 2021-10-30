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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. garai; 200 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Automatinis apsauginis išjungimas
2600 vatų
Unikalus šio „Philips“ lygintuvo garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas bei puikiai išlyginti.
„Philips“ garų lygintuvas sukurtas taip, kad juo būtų lengva lyginti ir pasiekti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.
Optimalus 1,6 kg lygintuvo svoris palengvina nuolatinį lygintuvo padėjimą ant lyginimo lentos ir jos grotelių.
Apdovanojimai
4.3
iš 5
16
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
olehboss
30/10/2021
Україна
Хороша парова праска
Користуюсь вже надцять років. Потужний, швидко нагрівається, добре прасує. Вибрав через оптимальну площу поверхні з дірками для пару, навіть на носику, що є досить практичним. Є також режим з іонізованим відпарюванням, це рятує у випадках, коли потрібно добряче відпарити м'яту річ і гарно її випрасувати. А ще, ця праска просто створена для забудьків. Поясню чому: якщо ви раптом забули її ввімкнену у розетку, а самі побігли з дому, запізнюючись на роботу, то це нестрашно, адже перебуваючи без руху, на протязі 8-ми хвилин, праска автоматично вимкнеться і вашій оселі не загрожуватиме пожежа. Отже, підсумовуючи все вищенаведене мною, я однозначно рекомендую цей товар!
Argumentai už
все
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron
Anetta
12/04/2019
Україна
Дуже задоволена!!!
Користуюсь праскою вже багато років,прасує ідеально!!! Дуже задоволена результатом прасування, особливо,що подається пара до носика), рекомендую!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron
Flue01
16/05/2021
Česká republika
Špičková žehlička
Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.
Argumentai už
Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení
Argumentai prieš
nic
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron