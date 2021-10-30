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        Nutraukta gamyba

        „Azur“Garinis lygintuvas

        GC4870/02

        4.3
        | (16) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

        1 apdovanojimas

        Sukurta tobuliems rezultatams
        Šis naujasis „Philips Azur“ lygintuvas turi unikalią jonizavimo funkciją – pasieksite puikių rezultatų esant sunkiai lyginamoms raukšlėms, tokioms kaip medvilnės ir lino. Optimalus svoris ir dizainas – šis lygintuvas sukurtas puikiems rezultatams pasiekti.
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        Lyginimo prekių ženklas

        Lygintuvas su jonizuotų garų sistema

        Sukurta tobuliems rezultatams

        • 50 g/min. garai; 200 g garų pliūpsnis

        • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

        • Automatinis apsauginis išjungimas

        • 2600 vatų

        Garo antgalio dėka garai patenka į sunkiai pasiekiamas vietas

        Garo antgalio dėka garai patenka į sunkiai pasiekiamas vietas

        Unikalus šio „Philips“ lygintuvo garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas bei puikiai išlyginti.

        Optimali konstrukcija palengvina drabužių lyginimą lygintuvu

        Optimali konstrukcija palengvina drabužių lyginimą lygintuvu

        „Philips“ garų lygintuvas sukurtas taip, kad juo būtų lengva lyginti ir pasiekti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.

        Lengvas, todėl bus lengva lyginti ant lyginimo lentos

        Lengvas, todėl bus lengva lyginti ant lyginimo lentos

        Optimalus 1,6 kg lygintuvo svoris palengvina nuolatinį lygintuvo padėjimą ant lyginimo lentos ir jos grotelių.

        Techninės savybės

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        Dalys ir priedai

        Apdovanojimai

        • Award image VRS_PBTAWARD66

        Atsiliepimai

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        4.3

        iš 5

        16

        Atsiliepimai

        87%

        Rekomenduoja šį gaminį

        2

        30/10/2021

        Україна

        Україна

        Хороша парова праска

        Користуюсь вже надцять років. Потужний, швидко нагрівається, добре прасує. Вибрав через оптимальну площу поверхні з дірками для пару, навіть на носику, що є досить практичним. Є також режим з іонізованим відпарюванням, це рятує у випадках, коли потрібно добряче відпарити м'яту річ і гарно її випрасувати. А ще, ця праска просто створена для забудьків. Поясню чому: якщо ви раптом забули її ввімкнену у розетку, а самі побігли з дому, запізнюючись на роботу, то це нестрашно, адже перебуваючи без руху, на протязі 8-ми хвилин, праска автоматично вимкнеться і вашій оселі не загрожуватиме пожежа. Отже, підсумовуючи все вищенаведене мною, я однозначно рекомендую цей товар!

        Argumentai už

        все

        Argumentai prieš

        немає

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron

        12/04/2019

        Україна

        Україна

        Дуже задоволена!!!

        Користуюсь праскою вже багато років,прасує ідеально!!! Дуже задоволена результатом прасування, особливо,що подається пара до носика), рекомендую!!!

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron

        16/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Špičková žehlička

        Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.

        Argumentai už

        Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení

        Argumentai prieš

        nic

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4870/02 Steam iron

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        • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
        • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
        • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.