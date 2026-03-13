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„Azur“ Garinis lygintuvas
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GC4870/02
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Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4870/02 - English (US)
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ drabužių garintuvo su stovu pagrindo teka vanduo
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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