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„Azur Advanced“ Garų lygintuvas su „OptimalTEMP“ technologija

Nutraukta gamyba

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„Azur Advanced“Garų lygintuvas su „OptimalTEMP“ technologija

GC4932/20

„Azur Advanced“ Garų lygintuvas su „OptimalTEMP“ technologija

Nutraukta gamyba

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EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4932/20 - English (US)

  • PDF fail., 954.7 kB
  • 13 March 2026

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  • PDF fail., 548.4 kB
  • 13 March 2026

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