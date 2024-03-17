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PerfectCare Pure Lygintuvas su garų generatoriumi
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GC7640/80
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Pure Steam generator iron GC7640/80 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Pure Steam generator iron
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ lyginimo sistemos lygintuvo?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
500 serijaPūkų rinkiklis
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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