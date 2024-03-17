GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

PerfectCare Pure Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

Palaikymas

PerfectCare PureLygintuvas su garų generatoriumi

GC7640/80

PerfectCare Pure Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Pure Steam generator iron GC7640/80 - English (US)

  • PDF fail., 290.1 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Pure Steam generator iron

  • PDF fail., 4.6 MB
  • 30 July 2024

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti