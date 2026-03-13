GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„PerfectCare Performer“ Lyginimo sistema

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„PerfectCare Performer“Lyginimo sistema

GC8750/60

„PerfectCare Performer“ Lyginimo sistema

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)

  • PDF fail., 128 kB
  • 13 March 2026

UKCA GC87xx Sunrise - English (US)

  • PDF fail., 470.4 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti