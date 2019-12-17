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  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą

Nutraukta gamyba

2000 SeriesPuikus automatinis espreso aparatas

HD8651/29

4.4

| (108) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą

Nesvarbu, kokią kavą mėgstate, pupeles galite sumalti prieš plikydami, kad skonis būtų geriausias. Viso to pavyksta pasiekti dėl keraminio malūnėlio, kuris pupelių neperkaitina. O naudodami rankinį pieno putų plakiklį, pagardinsite kavą kremine pieno puta.

Peržiūrėti visas naudas

100 % keraminis malūnėlis ilgalaikiam veikimui

Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą

  • 3 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Raudona

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl mėgausitės aromatinga šviežia kava gamindami bent 20 000 puodelių kavos.

Lengvai paruoškite 3 kavos rūšis

Lengvai paruoškite 3 kavos rūšis

Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

108

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2

17/12/2019

Polska

Polska

Rewelacja

Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

07/07/2019

Polska

Polska

Polecam

Doskonały do robienia kawy (espresso). Łatwy w obsłudze. Jak ktoś chce fikuśności przy robieniu kawy ;) niech kupi droższy model.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy

20/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

rewelacja

Dzieci kupiły nam ten ekspres na 30 rocznicę ślubu. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania. Dla dwóch osób i nawet gości spokojnie daje sobie radę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

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