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Nutraukta gamyba
Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
Nesvarbu, kokią kavą mėgstate, pupeles galite sumalti prieš plikydami, kad skonis būtų geriausias. Viso to pavyksta pasiekti dėl keraminio malūnėlio, kuris pupelių neperkaitina. O naudodami rankinį pieno putų plakiklį, pagardinsite kavą kremine pieno puta.
3 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Raudona
Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl mėgausitės aromatinga šviežia kava gamindami bent 20 000 puodelių kavos.
Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.
4.4
iš 5
108
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Mirko 30
17/12/2019
Polska
Rewelacja
Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Maks2013
07/07/2019
Polska
Polecam
Doskonały do robienia kawy (espresso). Łatwy w obsłudze. Jak ktoś chce fikuśności przy robieniu kawy ;) niech kupi droższy model.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy
MCiur23
20/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
rewelacja
Dzieci kupiły nam ten ekspres na 30 rocznicę ślubu. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania. Dla dwóch osób i nawet gości spokojnie daje sobie radę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy