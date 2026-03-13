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„Philips“ Saeco Intelia Puikus automatinis espreso aparatas
Nutraukta gamyba
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HD8753/81
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Italian Tasters PDF Philips Intelia Super-automatic espresso machine - English (US)
Quick start guide Philips Intelia Super-automatic espresso machine - English (US)
Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Vandens kietumo tikrinimo juostelė
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Per žema „Philips“ espreso aparatu gaminamos kavos temperatūra
Mano „Philips“ espreso aparatas neįsijungia
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
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