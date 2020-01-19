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  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu

Nutraukta gamyba

„Philips“ Saeco InteliaPuikus automatinis espreso aparatas

HD8753/81

4.5

| (74) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu

Tik naudodami „Saeco Intelia“ automatinį kavos virimo aparatą galėsite mėgautis tobula espreso. Ji lengva naudoti, pritaikyti ir valyti. Paruoškite tobulą kapučino arba espreso vos vienu mygtuko paspaudimu.

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Su naujausia „Saeco Latte Perfetto“ technologija

Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Sidabras

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.

Dviejų skyrių pieno indas puikiai pieno putai

Dviejų skyrių pieno indas puikiai pieno putai

Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog supilkite pieną į indą, prijunkite jį prie aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų skyrių technologija leidžia mėgautis profesionaliais kavos gėrimais su tvirta, ilgai išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje temperatūroje iš nuolatos pilamo ir nesitaškančio pieno.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

74

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

2

19/01/2020

Polska

Polska

Extra expres

Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

14/12/2015

Polska

Polska

Dla mnie super

Łatwy w obsłudze i pyszna kawa.Cena też ok. Polecam wszystkim którzy chcą pić kawę taką jak w dobrej kawiarni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy

05/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt parzy pyszną kawę

Jesteśmy zadowoleni z tego zakupu parzy szybko dobrą kawę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy

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