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Nutraukta gamyba
Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
Tik naudodami „Saeco Intelia“ automatinį kavos virimo aparatą galėsite mėgautis tobula espreso. Ji lengva naudoti, pritaikyti ir valyti. Paruoškite tobulą kapučino arba espreso vos vienu mygtuko paspaudimu.
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Sidabras
Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.
Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.
Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog supilkite pieną į indą, prijunkite jį prie aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų skyrių technologija leidžia mėgautis profesionaliais kavos gėrimais su tvirta, ilgai išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje temperatūroje iš nuolatos pilamo ir nesitaškančio pieno.
4.5
iš 5
74
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Horbi
19/01/2020
Polska
Extra expres
Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Matti
14/12/2015
Polska
Dla mnie super
Łatwy w obsłudze i pyszna kawa.Cena też ok. Polecam wszystkim którzy chcą pić kawę taką jak w dobrej kawiarni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy
Pablo79
05/12/2015
Polska
Ten produkt parzy pyszną kawę
Jesteśmy zadowoleni z tego zakupu parzy szybko dobrą kawę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy