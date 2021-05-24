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  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

Nutraukta gamyba

Saeco MinutoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8763/19

4.6

| (64) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

Tik naudodami itin kompaktišką ir patogų „Saeco Minuto“ galėsite mėgautis iš ką tik sumaltų pupelių paruošta kava ir nepriekaištingu veikimu. Be to, šiuo kompaktišku aparatu galėsite paruošti didelį kavos kiekį

Peržiūrėti visas naudas

Su vienu spustelėjimu keičiamais virimo elementais

Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Sidabras

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.

Dviejų skyrių pieno indas puikiai pieno putai

Dviejų skyrių pieno indas puikiai pieno putai

Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog supilkite pieną į ąsotėlį, prijunkite jį prie aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų skyrių technologija leidžia mėgautis profesionaliais kavos gėrimais su tiršta, ilgai išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje temperatūroje iš nuolatos pilamo ir nesitaškančio pieno.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

64

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

1

24/05/2021

Polska

Polska

Super ekspres od 6 lat

polecam za bezawaryjność, i pyszną kawę codziennie od 6 lat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

15/08/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Sprzęt całkiem ok

Ekspres pomimo swojego topornego wyglądu zewnętrznego jest przyjemny i względnie cichy w obsłudze. Osobiście miałem problem ze spieniaczem mleka, który działał z opóźnieniem, ale został on bezproblemowo wymieniony w ramach gwarancji. Ogólnie sprzęt warty polecenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

03/08/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Serdecznie polecam

Saeco Minuto jest doskonalym expresem do domu. Latwy w uzytkowaniu, maly gabarytowo. Oczywiscie wymaga opieki i obslugi cyklicznej jesli chcemy aby dzialal bez problem. Przydalby sie jakis przyzad do czyszczenia rurki na mleko, ale I tak wystawiam 5 gwiazdek....

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

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