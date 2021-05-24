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Nutraukta gamyba
Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
Tik naudodami itin kompaktišką ir patogų „Saeco Minuto“ galėsite mėgautis iš ką tik sumaltų pupelių paruošta kava ir nepriekaištingu veikimu. Be to, šiuo kompaktišku aparatu galėsite paruošti didelį kavos kiekį
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Sidabras
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.
Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.
Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog supilkite pieną į ąsotėlį, prijunkite jį prie aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų skyrių technologija leidžia mėgautis profesionaliais kavos gėrimais su tiršta, ilgai išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje temperatūroje iš nuolatos pilamo ir nesitaškančio pieno.
4.6
iš 5
64
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
lysy2
24/05/2021
Polska
Super ekspres od 6 lat
polecam za bezawaryjność, i pyszną kawę codziennie od 6 lat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Rafallodz
15/08/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Sprzęt całkiem ok
Ekspres pomimo swojego topornego wyglądu zewnętrznego jest przyjemny i względnie cichy w obsłudze. Osobiście miałem problem ze spieniaczem mleka, który działał z opóźnieniem, ale został on bezproblemowo wymieniony w ramach gwarancji. Ogólnie sprzęt warty polecenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Grzesiek1978
03/08/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Serdecznie polecam
Saeco Minuto jest doskonalym expresem do domu. Latwy w uzytkowaniu, maly gabarytowo. Oczywiscie wymaga opieki i obslugi cyklicznej jesli chcemy aby dzialal bez problem. Przydalby sie jakis przyzad do czyszczenia rurki na mleko, ale I tak wystawiam 5 gwiazdek....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19