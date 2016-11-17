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Nutraukta gamyba
Verda 7 rūšių kavą
Automatinis pieno putų plakiklis
Juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.
4.7
iš 5
9
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
trebor66
17/11/2016
Polska
Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.
Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Aleksandras7
15/11/2016
Polska
Rewelacyjny ekspres do domowego użytku
Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Janka
14/09/2014
Polska
super!
Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy