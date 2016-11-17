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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

Nutraukta gamyba

Saeco MoltioPuikus automatinis espreso aparatas

HD8768/29

4.7
| (9) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį
Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
„Moltio“ espreso kavos aparatas – unikalus šedevras, suteikiantis galimybę mėgautis puikiu skoniu. Dėl išskirtinio pupelių jungiklio vos vienu spragtelėjimu paruošta kava visuomet atitiks jūsų nuotaiką ar dienos akimirką
Peržiūrėti visas naudas

Pupelės keičiamos vienu spustelėjimu

Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Automatinis pieno putų plakiklis

  • Juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

9

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

17/11/2016

Polska

Polska

Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.

Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny ekspres do domowego użytku

Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

14/09/2014

Polska

Polska

super!

Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

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