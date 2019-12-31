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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

Nutraukta gamyba

Saeco MoltioPuikus automatinis espreso aparatas

HD8769/09

4.4
| (81) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
Pripažintas ir nusipelnęs pagarbos vartotojų tyrimų metu, „Moltio“ patenkina žmonių, kurie pageidauja tvirto, didelės talpos aparato, gaminančio pripažintos kokybės kavą, skonį.
Peržiūrėti visas naudas

Pripažintas aparatas, paruošiantis nuostabios kokybės kavą

Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

  • 6 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Juoda

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Mėgaukitės 6 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės 6 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas

Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas

Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus nukalkinimas ilgina espreso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. Ekrane bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

81

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

31/12/2019

Polska

Polska

Polecam

Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

25/09/2018

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania

Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

03/12/2016

Polska

Polska

Świetny na prezent

Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

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