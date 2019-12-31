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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
6 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Juoda
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus nukalkinimas ilgina espreso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. Ekrane bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.
4.4
iš 5
81
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
TeKam
31/12/2019
Polska
Polecam
Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Wera
25/09/2018
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania
Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Kalala
03/12/2016
Polska
Świetny na prezent
Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy