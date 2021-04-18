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Nutraukta gamyba
Tobula, karšta, gryna.
Tik espreso kavos aparatas „Saeco Exprelia EVO“ užtikrina, jog galėsite mėgautis neprilygstama pieno puta – nauja pieno ąsotėlio H2 technologija ir visiškai pritaikomas kavos ruošimo procesas nuo pupelių iki kavos puodelio
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Nerūdijantis plienas
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Magdal47
18/04/2021
Polska
Pyszna Kawka szybko mogę degustować kawkę zribiona
Polecam wszystkim produkt kto lubi pysznie zrobiona kawke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
aso2pl
12/11/2016
Polska
Bardzo dobra jakość w dobrej cenie
Doskonały aromat świetna pianka ( crema ) ogólnie po roku użytkowania jestem bardzo zadowolony
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Maria88
04/06/2014
Polska
Idealny dla miłośników kawy
Ekspress pozwala na zaparzenie kawy jak z kawiarnii. Jak mam gości, zawsze sobie życzą "tę dobrą kawę" :). Ekspress jest bardzo prosty w użytkowaniu, po wybraniu odpowiedniego przycisku, kawa "sama się robi". Konsweracja ekspressu jest prosta i jeśli kupi się filtr brita do ekspressu to odkamienianie jest konieczne naprawdę rzadko. Minusem jest dla mnie brak dostępności środka do konserwacji dzbanka na mleko na polskim rynku. Kolejnym minusem będzie brak zaktualizowanej instrukcj dołączonej do produktu- koniecznie ściągnijcie tę ze strony philipsa, która jest o wiele bardziej szczegółowa (zwłaszcza jeśli chodzi o konserwację). Cena do jakości ok.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09