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  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.
  • Tobula, karšta, gryna.

Nutraukta gamyba

Saeco Exprelia EvoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8855/09

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Tobula, karšta, gryna.

Tik espreso kavos aparatas „Saeco Exprelia EVO“ užtikrina, jog galėsite mėgautis neprilygstama pieno puta – nauja pieno ąsotėlio H2 technologija ir visiškai pritaikomas kavos ruošimo procesas nuo pupelių iki kavos puodelio

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Tobula pieno puta

Tobula, karšta, gryna.

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Nerūdijantis plienas

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

18/04/2021

Polska

Polska

Pyszna Kawka szybko mogę degustować kawkę zribiona

Polecam wszystkim produkt kto lubi pysznie zrobiona kawke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

12/11/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość w dobrej cenie

Doskonały aromat świetna pianka ( crema ) ogólnie po roku użytkowania jestem bardzo zadowolony

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

04/06/2014

Polska

Polska

Idealny dla miłośników kawy

Ekspress pozwala na zaparzenie kawy jak z kawiarnii. Jak mam gości, zawsze sobie życzą "tę dobrą kawę" :). Ekspress jest bardzo prosty w użytkowaniu, po wybraniu odpowiedniego przycisku, kawa "sama się robi". Konsweracja ekspressu jest prosta i jeśli kupi się filtr brita do ekspressu to odkamienianie jest konieczne naprawdę rzadko. Minusem jest dla mnie brak dostępności środka do konserwacji dzbanka na mleko na polskim rynku. Kolejnym minusem będzie brak zaktualizowanej instrukcj dołączonej do produktu- koniecznie ściągnijcie tę ze strony philipsa, która jest o wiele bardziej szczegółowa (zwłaszcza jeśli chodzi o konserwację). Cena do jakości ok.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

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