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Tobula, karšta, gryna.
Tik espreso kavos aparatas „Saeco Exprelia EVO“ užtikrina, jog galėsite mėgautis neprilygstama pieno puta – nauja pieno ąsotėlio H2 technologija ir visiškai pritaikomas kavos ruošimo procesas nuo pupelių iki kavos puodelio
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Nerūdijantis plienas
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai
4.7
iš 5
26
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
RobertJ
08/12/2016
Polska
Bardzo łatwa obsługa i super kawy
Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Rafał87
17/11/2016
Polska
Produkt doskonały
Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Monikameage
15/11/2016
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam bardzo ekspres EXPRELLA EVO firmy Saeco.Jest on bardzo funkcjonalny i przydatny w codziennym użytkowaniu.Posiada w swoim menu zarówno kawę americano jak i cappuccino, kawę latte,które są przygotowywane ze świeżego mleka.To jest duży plus.Bardzo łatwy w obsłudze.Można powiedzieć,że prowadzi za rączkę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09