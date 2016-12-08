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  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine

Nutraukta gamyba

Saeco Exprelia EvoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8857/09

4.7

| (26) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

Tobula, karšta, gryna.

Tik espreso kavos aparatas „Saeco Exprelia EVO“ užtikrina, jog galėsite mėgautis neprilygstama pieno puta – nauja pieno ąsotėlio H2 technologija ir visiškai pritaikomas kavos ruošimo procesas nuo pupelių iki kavos puodelio

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Tobula pieno puta

Tobula, karšta, gryna.

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Nerūdijantis plienas

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

26

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

3

08/12/2016

Polska

Polska

Bardzo łatwa obsługa i super kawy

Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

17/11/2016

Polska

Polska

Produkt doskonały

Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

15/11/2016

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam bardzo ekspres EXPRELLA EVO firmy Saeco.Jest on bardzo funkcjonalny i przydatny w codziennym użytkowaniu.Posiada w swoim menu zarówno kawę americano jak i cappuccino, kawę latte,które są przygotowywane ze świeżego mleka.To jest duży plus.Bardzo łatwy w obsłudze.Można powiedzieć,że prowadzi za rączkę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

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