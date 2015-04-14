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  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų

Nutraukta gamyba

Saeco Xelsis EvoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8953/09

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų

Naudodamas „Xelsis Evo“ kiekvienas šeimos narys gali mėgautis savo mėgstamu kavos receptu. Naudojant unikalią kelių naudotojų funkciją galima sukurti iki 6 naudotojų profilių ir kiekvienam profiliui asmeniškai sukurti iki 9 gėrimų.

Peržiūrėti visas naudas

su visiškai automatiniu pieno indo valymu

Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų

  • Verda 8 rūšių kavą

  • Integr. pieno indas ir putų plakiklis

  • Juodas nerūdijantis plienas

  • 8 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

14/04/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Na plus.

Wszystko b.dobrze ale dwa wielkie minusy. Instrukcja obsługi powinna być bardziej czytelna, na papierze brak informacji będących na stronie inter. Dwa,tragicznie mała pojemność pojemnika na brudną wodę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

07/07/2014

Polska

Polska

Świetny ekspress przygowowujący świetną kawę

Ekspres jest świetny. Głośność pracy nie odbiega od innych ekspresów konkurencyjnych firm. Bardzo przydatna funkcja spieniania mleka dla osób nie pijących kawy. Espresso naprawdę jest rajem dla podniebienia. Nie mam żadnych zastrzeżeń do urządzenia. Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Polecam produkt miłośnikom prawdziwej kawy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

27/01/2014

Polska

Polska

Ten produkt pod każdym względem jest doskonały

Cena powalająca, ale naprawdę warto.Jest to produkt z najwyższej półki, bardzo łatwa obsługa, piękny wygląd, pyszna kawa,świetnie sprawdza się programowanie ulubionych kaw , czyszczenie po każdym użyciu mleka i po włączeniu. Mleko jest pyszne świetnie spienione. Minusem jest słabe podgrzewanie filiżanek i bardzo częste opróżnianie tacki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

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