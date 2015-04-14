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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
Naudodamas „Xelsis Evo“ kiekvienas šeimos narys gali mėgautis savo mėgstamu kavos receptu. Naudojant unikalią kelių naudotojų funkciją galima sukurti iki 6 naudotojų profilių ir kiekvienam profiliui asmeniškai sukurti iki 9 gėrimų.
Verda 8 rūšių kavą
Integr. pieno indas ir putų plakiklis
Juodas nerūdijantis plienas
8 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
bezik
14/04/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Na plus.
Wszystko b.dobrze ale dwa wielkie minusy. Instrukcja obsługi powinna być bardziej czytelna, na papierze brak informacji będących na stronie inter. Dwa,tragicznie mała pojemność pojemnika na brudną wodę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
dariusz49
07/07/2014
Polska
Świetny ekspress przygowowujący świetną kawę
Ekspres jest świetny. Głośność pracy nie odbiega od innych ekspresów konkurencyjnych firm. Bardzo przydatna funkcja spieniania mleka dla osób nie pijących kawy. Espresso naprawdę jest rajem dla podniebienia. Nie mam żadnych zastrzeżeń do urządzenia. Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Polecam produkt miłośnikom prawdziwej kawy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
Marzena
27/01/2014
Polska
Ten produkt pod każdym względem jest doskonały
Cena powalająca, ale naprawdę warto.Jest to produkt z najwyższej półki, bardzo łatwa obsługa, piękny wygląd, pyszna kawa,świetnie sprawdza się programowanie ulubionych kaw , czyszczenie po każdym użyciu mleka i po włączeniu. Mleko jest pyszne świetnie spienione. Minusem jest słabe podgrzewanie filiżanek i bardzo częste opróżnianie tacki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09