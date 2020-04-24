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Mėgaukitės unikalia 18 gėrimų įvairove vienu palietimu
Praėjus 28 metams „Saeco“ iš naujo atrado kavos ruošimą, sukurdama naująjį „GranBaristo“. Išpuoselėtuose įrenginiuose su perversmą sukėlusiomis technologijomis kava ruošiama greičiau ir aukštesnėje temperatūroje, dėl to jums siūloma didesnė įvairovė, o aparatui reikia mažiau priežiūros
Verda 18 rūšių gėrimus
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Mėgaukitės karšta ir profesionalios kokybės kava nelaukdami – visa tai siūlo mūsų naujasis galingas virintuvas su „Saeco Thermospeed“ technologija. „Thermospeed“ technologija įkaitina kavos virimo sistemą, kai aparatas įjungtas, ir neprarandama elementų temperatūra, todėl paruošiama tobula karšta kava nuo pirmo puodelio.
4.5
iš 5
22
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
salde
24/04/2020
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
hea kohvi masin
mulle meeldib, et ühe vajutusega saan oma kohvi kätte ja tassi liigutama ei pea (et saada piimavahtu). see oligi põhjus, miks 2015a ostsin just selle kohvimasina! ainuke miinus masina juures on selle lärmakus kui valmistab kohvi (nii veski kui vahu tegemine). aga selle käsitlemise lihtsuse juures võib selle ära kannatada! hetkel on masin remondis juba kuu aega!?! seega võiks olla poes saadaval nt piimakann ja kohviliides sest need peaksid olema kõige kiiremini kuluvad osad kuigi meil kulus nende vahetamiseni 5 aastat. enne seda ei ole probleeme esinenud. seega mina soovitan kindlalt seda masinat!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Täisautomaatne espressomasin
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Täisautomaatne espressomasin
hela34
17/11/2016
Polska
super produkt polecam
kawa robiona w tym expresie jest pyszna , wygląd bardzo estetyczny łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości.Doskonale spienia mleko.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Agnieszkaa21
14/11/2016
Polska
Wspaniały Barista w domu.
Duży ale bardzo zgrabny a co najważniejsze profesjonalny Barista bez wychodzenia z domu. Obsługa jest intuicyjna. Świetna jest funkcja zaprogramowania swoich ulubionych napojów wg swojego smaku. Bardzo dobrze wykonany i ładnie się prezentuje w kuchni. Konserwacja i czyszczenie bez większych problemów bo kolejne kroki są opisane na wyświetlaczu. Duży wybór kaw nie pozwala się znudzić. Świetny zakup!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy