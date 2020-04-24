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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Nutraukta gamyba

Saeco GranBaristoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8964/01

4.5

| (22) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės unikalia 18 gėrimų įvairove vienu palietimu

Praėjus 28 metams „Saeco“ iš naujo atrado kavos ruošimą, sukurdama naująjį „GranBaristo“. Išpuoselėtuose įrenginiuose su perversmą sukėlusiomis technologijomis kava ruošiama greičiau ir aukštesnėje temperatūroje, dėl to jums siūloma didesnė įvairovė, o aparatui reikia mažiau priežiūros

Peržiūrėti visas naudas

Vienu pirštu išimami virimo elementai

Mėgaukitės unikalia 18 gėrimų įvairove vienu palietimu

  • Verda 18 rūšių gėrimus

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Karšta kava akimirksniu su „Thermospeed“ technologija

Karšta kava akimirksniu su „Thermospeed“ technologija

Mėgaukitės karšta ir profesionalios kokybės kava nelaukdami – visa tai siūlo mūsų naujasis galingas virintuvas su „Saeco Thermospeed“ technologija. „Thermospeed“ technologija įkaitina kavos virimo sistemą, kai aparatas įjungtas, ir neprarandama elementų temperatūra, todėl paruošiama tobula karšta kava nuo pirmo puodelio.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

22

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

2

24/04/2020

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

hea kohvi masin

mulle meeldib, et ühe vajutusega saan oma kohvi kätte ja tassi liigutama ei pea (et saada piimavahtu). see oligi põhjus, miks 2015a ostsin just selle kohvimasina! ainuke miinus masina juures on selle lärmakus kui valmistab kohvi (nii veski kui vahu tegemine). aga selle käsitlemise lihtsuse juures võib selle ära kannatada! hetkel on masin remondis juba kuu aega!?! seega võiks olla poes saadaval nt piimakann ja kohviliides sest need peaksid olema kõige kiiremini kuluvad osad kuigi meil kulus nende vahetamiseni 5 aastat. enne seda ei ole probleeme esinenud. seega mina soovitan kindlalt seda masinat!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Täisautomaatne espressomasin

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Täisautomaatne espressomasin

17/11/2016

Polska

Polska

super produkt polecam

kawa robiona w tym expresie jest pyszna , wygląd bardzo estetyczny łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości.Doskonale spienia mleko.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

14/11/2016

Polska

Polska

Wspaniały Barista w domu.

Duży ale bardzo zgrabny a co najważniejsze profesjonalny Barista bez wychodzenia z domu. Obsługa jest intuicyjna. Świetna jest funkcja zaprogramowania swoich ulubionych napojów wg swojego smaku. Bardzo dobrze wykonany i ładnie się prezentuje w kuchni. Konserwacja i czyszczenie bez większych problemów bo kolejne kroki są opisane na wyświetlaczu. Duży wybór kaw nie pozwala się znudzić. Świetny zakup!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.