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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Kompaktiškas dydis
Įstatoma
Švelnaus vaikams skirto valymo
„Philips Sonicare For Kids“ standartinė šepetėlio galvutė yra lenkto profilio, kuris puikiai tinka vaikų nuo 3 m. dantims, o minkšti šereliai užtikrina švelnų valymą. Be to, guminis šepetėlio galvutės galas garantuoja saugesnį ir patogesnį valymą. Taip pat galima rinktis ir didesnę, standartinio dydžio, skirtą vaikams nuo 7 metų.
Mūsų „Sonic“ leidžia pajusti visus privalumus per ribotą laiką, kai jūsų vaikas valosi dantis, ugdo sveikus įpročius ir tobulina dantų valymo techniką.
Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.
4.9
iš 5
80
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Miki19
26/02/2026
Polska
Fajny produkt
Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
30/11/2023
Polska
Świetne główki
Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Krzysztof 993
28/11/2023
Polska
Najlepsze dla dziecka!
Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna
Argumentai už
Miękkie włókna
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis