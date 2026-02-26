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  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare For KidsStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6041/11

4.9
| (80) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
Dantų šepetėlio „Sonicare for Kids“ galvutė sukurta mažoms burnytėms ir augantiems dantukams. Ji tinka tik įkraunamam „For Kids“ dantų šepetėliui, kurį saugu ir malonu naudoti. Vaikams jis patinka ir padeda formuoti įpročius.
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Valo ir apsaugo šypsenas, vaikams nuo 4 metų

Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*

  • 1 dalies

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • Švelnaus vaikams skirto valymo

Iki 75 % efektyvesnis valymas, palyginti su įprastu dantų šepetėliu

Iki 75 % efektyvesnis valymas, palyginti su įprastu dantų šepetėliu

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Philips Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė puikiai pašalina apnašas, palyginti su paprastu dantų šepetėliu. Pradėkite rūpintis vaikų dantų apsauga nuo ėduonies, kad vizitai pas odontologą nekeltų rūpesčių. Garantuojame geresnį apnašų pašalinimą arba grąžinsime pinigus.

Nuo 7 metų

Nuo 7 metų

„Philips Sonicare For Kids“ standartinė šepetėlio galvutė yra lenktos formos, kas prisitaikytų prie vaikų nuo 7 metų dantų, o minkšti šereliai užtikrina švelnų valymą. Be to, guminis liejinys kitoje šepetėlio galvutės pusėje garantuoja saugesnį ir patogesnį valymą. Taip pat galima rinktis ir mažesnį, kompaktišką dydį, skirtą vaikams nuo 4 metų.

Nepriekaištingas valymas optimizuoja kiekvieną sekundę

Nepriekaištingas valymas optimizuoja kiekvieną sekundę

Mūsų „Sonic“ leidžia pajusti visus privalumus per ribotą laiką, kai jūsų vaikas valosi dantis, ugdo sveikus įpročius ir tobulina dantų valymo techniką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

80

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

26/02/2026

Polska

Polska

Fajny produkt

Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

30/11/2023

Polska

Polska

Świetne główki

Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

28/11/2023

Polska

Polska

Najlepsze dla dziecka!

Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna

Argumentai už

Miękkie włókna

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis