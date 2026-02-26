30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1 dalies
Standartinis dydis
Įstatoma
Švelnaus vaikams skirto valymo
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Philips Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė puikiai pašalina apnašas, palyginti su paprastu dantų šepetėliu. Pradėkite rūpintis vaikų dantų apsauga nuo ėduonies, kad vizitai pas odontologą nekeltų rūpesčių. Garantuojame geresnį apnašų pašalinimą arba grąžinsime pinigus.
„Philips Sonicare For Kids“ standartinė šepetėlio galvutė yra lenktos formos, kas prisitaikytų prie vaikų nuo 7 metų dantų, o minkšti šereliai užtikrina švelnų valymą. Be to, guminis liejinys kitoje šepetėlio galvutės pusėje garantuoja saugesnį ir patogesnį valymą. Taip pat galima rinktis ir mažesnį, kompaktišką dydį, skirtą vaikams nuo 4 metų.
Mūsų „Sonic“ leidžia pajusti visus privalumus per ribotą laiką, kai jūsų vaikas valosi dantis, ugdo sveikus įpročius ir tobulina dantų valymo techniką.
4.9
iš 5
80
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Miki19
26/02/2026
Polska
Fajny produkt
Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
30/11/2023
Polska
Świetne główki
Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Krzysztof 993
28/11/2023
Polska
Najlepsze dla dziecka!
Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna
Argumentai už
Miękkie włókna
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis