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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventRankinis pientraukis

SCF300/20

4.4
| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Nutraukite daugiau. Greitai.
Unikalus „Philips Avent“ BPA neturintis rankinis pientraukis SCF300/20 užtikrina geresnį veiksmingumą – kliniškai įrodyta, kad juo nutraukiama daugiau pieno nei ligoninėse naudojamu dvigubu elektriniu pientraukiu*.
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Gamtos įkvėptas pientraukis

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  • Pridedamas 4 oz buteliukas

Patentuota žemyn nuleidžiama masažinė pagalvėlė

Patentuota žemyn nuleidžiama masažinė pagalvėlė

Penki minkšti žiedlapių formos „Philips Avent“ pientraukio masažuokliai švelniai juda į vidų ir išorę, kai pumpuojate, ir veikia kartu su vakuumu – taip imituojamas kūdikio žindymas.

Švelnus siurbiamasis vakuumas imituoja natūralų kūdikio žindymą, kad nuolat bėgtų pienas

Švelnus siurbiamasis vakuumas imituoja natūralų kūdikio žindymą, kad natūraliai bėgtų pienas ir reikėtų mažiau pumpuoti.

Minkštos masažinės pagalvėlės sukelia natūralų pieno tekėjimą – visai kaip kūdikis

Minkštos masažinės pagalvėlės sukelia natūralų pieno tekėjimą – visai kaip kūdikis

„Philips Avent“ pientraukio patentuotos masažinės pagalvėlės juda į vidų ir išorę, atkartodamos kūdikio žindymą; jos padeda stimuliuoti greitą ir natūralų pieno tekėjimą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

10/12/2014

Polska

Polska

Ideał

Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Laktator ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Laktator ręczny

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

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Atsakomybės apribojimai

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Klinikiniu tyrimu patvirtinta, kad per 20 minučių nutraukiama daugiau pieno nei ligoninėse naudojamu dvigubu pientraukiu, kai juo pieną nuolatos nutraukia motinos, pagimdžiusios pirma laiko.