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Nutraukta gamyba
Pridedamas 4 oz buteliukas
Penki minkšti žiedlapių formos „Philips Avent“ pientraukio masažuokliai švelniai juda į vidų ir išorę, kai pumpuojate, ir veikia kartu su vakuumu – taip imituojamas kūdikio žindymas.
Švelnus siurbiamasis vakuumas imituoja natūralų kūdikio žindymą, kad natūraliai bėgtų pienas ir reikėtų mažiau pumpuoti.
„Philips Avent“ pientraukio patentuotos masažinės pagalvėlės juda į vidų ir išorę, atkartodamos kūdikio žindymą; jos padeda stimuliuoti greitą ir natūralų pieno tekėjimą.
4.4
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Hejj
10/12/2014
Polska
Ideał
Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Laktator ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Laktator ręczny
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Klinikiniu tyrimu patvirtinta, kad per 20 minučių nutraukiama daugiau pieno nei ligoninėse naudojamu dvigubu pientraukiu, kai juo pieną nuolatos nutraukia motinos, pagimdžiusios pirma laiko.