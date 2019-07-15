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  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, lengva naudoti keliaujant*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, lengva naudoti keliaujant*

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventRankinis pientraukis su 3 puodeliais

SCF330/13

4.9
| (53) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didesnis komfortas, daugiau pieno, lengva naudoti keliaujant*
Patogiai atsisėskite nesilenkdama į priekį. Mūsų masažinė pagalvėlė švelniai stimuliuoja pieno tėkmę. Rankinis pientraukis „Avent“ turi kelias dalis, jį lengva surinkti, naudoti ir valyti. Lengvas ir kompaktiškas, paprasta nutraukti pieną keliaujant.
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Rankinis pientraukis su masažine pagalvėle

Didesnis komfortas, daugiau pieno, lengva naudoti keliaujant*

  • Paprasta naudoti keliaujant

  • Pientraukis su minkšta masaž. pagalv.

  • Su 3 laikymo puodeliais

  • Itin minkštas čiulptukas naujagimiams

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nusiurbdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai bėga daug lengviau.

Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi nauja, minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Pagalvėlė švelniai atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip stimuliuoja pieno tėkmę.

Su 3 universaliais puodeliais pienui laikyti

Su 3 universaliais puodeliais pienui laikyti

Naudokite tą patį puodelį pienui nutraukti, laikyti ir ryte kūdikiui maitinti. Puikiai tinka laikyti šaldytuve arba šaldiklyje.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

53

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

patogus, efektyvus

Buvo tikras išsigelbėjimas auginant visus 3 vaikus. patogus naudoti, efektyviai surenka pieną, patogiai prisiglaudžia prie krūties, patogu plauti ir valyti, dezinfekuoti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Patenkinta mama ir sotus mažylis

Šis puikus atradimas pranoko visus mano lūkesčius. Man tai buvo pagalbininkas Nr.1. Dėka jo pasisekė laimingai maitini mažylę. Kai reikėjo kur išvykti paliekant mažylę namuose, greitai ir be jokių problemų galėjau nusitraukti pienuką į indelį ar tiesiai į buteliuką ir nesijaudinti, kad vaikas liks alkanas. Kai buvo pienuko gamybos krizės - padėjo atstatyti laktaciją.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas

Šis nuostabus prietaisas labai patogus naudoti, nors naudotas daug kartų , bet visvien patvarus. Tikrai ilgaamžis.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011