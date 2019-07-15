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Pientraukis su minkšta masaž. pagalv.
Su 3 laikymo puodeliais
Itin minkštas čiulptukas naujagimiams
Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nusiurbdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai bėga daug lengviau.
Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi nauja, minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Pagalvėlė švelniai atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip stimuliuoja pieno tėkmę.
Naudokite tą patį puodelį pienui nutraukti, laikyti ir ryte kūdikiui maitinti. Puikiai tinka laikyti šaldytuve arba šaldiklyje.
4.9
iš 5
53
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
vilija
15/07/2019
Lietuva
patogus, efektyvus
Buvo tikras išsigelbėjimas auginant visus 3 vaikus. patogus naudoti, efektyviai surenka pieną, patogiai prisiglaudžia prie krūties, patogu plauti ir valyti, dezinfekuoti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Patenkinta mama ir sotus mažylis
Šis puikus atradimas pranoko visus mano lūkesčius. Man tai buvo pagalbininkas Nr.1. Dėka jo pasisekė laimingai maitini mažylę. Kai reikėjo kur išvykti paliekant mažylę namuose, greitai ir be jokių problemų galėjau nusitraukti pienuką į indelį ar tiesiai į buteliuką ir nesijaudinti, kad vaikas liks alkanas. Kai buvo pienuko gamybos krizės - padėjo atstatyti laktaciją.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
grazina
04/09/2015
Lietuva
Labai geras produktas
Šis nuostabus prietaisas labai patogus naudoti, nors naudotas daug kartų , bet visvien patvarus. Tikrai ilgaamžis.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011