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Nutraukta gamyba
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Paprasta naudoti keliaujant
Pientraukis su minkšta masaž. pagalv.
Pridedamas buteliukas ir čiulptukas
Kelioninis dangt. ir sandar. diskas
Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad nutraukdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti į priekį, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nutraukdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas bėga daug lengviau.
Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Kūgio formos pagalvėlė su žiedlapių formos masažuokliais atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip švelniai stimuliuoja pieno tėkmę.
Pientraukis yra mažas ir lengvas, tad jį lengva laikyti, transportuoti ir naudoti keliaujant, neatkreipiant į save dėmesio.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
546
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Tigras
28/06/2021
Lietuva
Geriausias gaminys
Mano žindymo patirtis yra didelė, dabar jau trečias gimdymas dvynukemis. Pirmus du vaikus auginau nusitraukinedama pienuka su Philips AVENT pientraukiu senesnių modelių ir jis buvo tikrai patogus, lengva laikyti rankos, pienukas traukėsi labai paprastai, neskausmingai. Masažinės pagalvėlės suteikė tikrai didelį komfortą, nes buvo itin minkštos ir švelnios. Kas dar buvo svarbu – lengvai prižiūrimas bei plaunams. Per trečią nėštumą, kai sužinojau, kad laukių iškart dviejų vaikų pagalvojau, kad be elektrinio pientraukio neišsisuksiu. Įsigijus elektrinį kito gamintojo supratau, kad nėra jis toks geras, kai gavau Philips Avent rankinį pientraukį testavimui tik išpakavus ir prisilietus iškart jautiesi jo kokybė. Minkšta švelni pagalvele, malonu prisiliesti prie krūtines, traukia neskausmingai ir greitai, išsiardo ir plaunamas labai lengvai. Pieną galima traukti bet kur ir bet kada ne prisirišęs prie nieko. Jam nereikia rozetės kaip elektrinių, gali pasiimti į kelionę. Tai prie kito pientraukio nesinori ir liestis. Ačiū už galimybę testuoti tokį gerą produktą kuris pagerino žindymo kokybė. Rekomenduoju 100 %
Argumentai už
Lengvas naudojimas bei priežiūra
Argumentai prieš
nepastebejau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku
ingucci
08/12/2019
Lietuva
Tobulas draugas
Auginu besotuká. Sūneliui greit metai, nuo pat gimimo valgo tik mamos pienuká, maitinimas buvo labai dažnas, kas 1-2h. Pradėjus primaitinimá situacija nelabai pasikeitė, tarpai tik vos prailgėjo 2-3h. geriausiu atveju. Ir taip jau beveik metai.. Visada buvau ir esu už maitinimá krūtimi, bet mama irgi žmogus. Plaukai nedažyti, nagai nelakuoti, nuotaikos nulis, nusprendžiau grįšti "į žmones", nes per ta dažná maitinimá apleidau netik save, kaip moterį, bet ir vyrá, bei drauges. Pirmiausia tikslo pradėjom siekti susidraugaudami su buteliuku. Pirmasis bandymas nesėkmingas, tada kaip tyčia į rankas papuolė Avent colinoc buteliukas, kurį mano dideliam nustebimui sūnelis pripažino ir puikiI gėrė iš jo arbatytę. O tada sekė mano draugystės su pientraukiu dalis... Užbėgsiu už akiú... šis draugas tiesiog tobulas... Visada galvojau, kad pieno nusitraukimas, nemaloni ir (gal) skausminga procedūra. Anaiptol... Moterys, tikrai jokio diskomforto! Randi laisvá minutėlę, atsisėdi, vienoj rankoj pientraukis, kitoj telefonas ir sėkmingai, net nepastebi, kaip buteliukas pripilnėja.. Plaunasis paprasčiau nei paprastai, užsuki žinduká ir vualia, pienukas mažylio rankose.. Šį savaitgalį pirmá kartá po beveik metú pertraukos išėjau iš namú ilgiau nei valandai. Plaukai nudažyti, nagai nulakuoti..O svarbiausia vaikutis laimingas ir toliau gaudamas mamytės pienuká. Jaučiuosi vėl žmogumi. Laiminga mama laimingas vaikas p.s. kità savaitė eisim su vyru į pasimatymá tik dviese
Argumentai už
len
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku
Mamos meile
06/12/2019
Lietuva
Labai patogus naudojimui !
Noriu įvertinti Philips Avent rankinį pientraukį. Kadangi dėl asmeninių priežasčių maitinti vaikučio krūtimi nepavyko teko pienuką trauktis rankomis, tai buvo tikrai varginantis ir sunkus darbas. Kuris užima labai daug laiko. Bet pasitaikė galimybė išbandyti Avent pientraukį. Kuriuo begalo džiaugiuosi kiekvieną dieną. Tik atsidarius dežutę pamačiau lengvai surenkamą pientraukį. Surinkus ir paruošus pientraukį naudojimui jis tikrai nustebino. Lengvas kelioninis, tikrai galima jį visad turėti kartu, neužima daug vietos mamos rankinėje. Buteliuko tūris yra suskirstytas mililitrais visada žinosite kiek pienuko yra. Pienuko traukimas : negalejau net pagalvoti jog tai bus taip lengva ir paprasta su Philips Avent. Pientraukis švelniai apgaubia krutinę. Letai ir lengvai spaudžiant pientraukio rankenelę pienukas pradeda trauktis į buteliuką. Atrodo jog imituojamas vaikučio pieno traukimas. Jokio skausmo ar diskomforto nėra. Pilną buteliuką pritraukiau per 10 minučių. Pabaigus procesą persukame dangtelį į skirtą vaikučiui žindyti. Ir viskas. Vaikutis gali mėgautis mamos pienuku. Pientraukis plaunamas labai lengvai ir paprastai. Visos detalės patogiai išsiardo. Ir greitai susirenka atgal. Esu Philips Avent pientraukiu labai patenkinta. Palengvino buitį. Sutaupė daug mano laiko kurio tikrai nėra kai namie mažas vaikutis. Be vargo ir skausmo galiu pritraukti pienuką lengvai. Planuoju jį naudoti iki tol kol pienuko turėsiu. Manau su šiuo pagalbininku išmaitinsiu vaikutį tikrai ilgai. Planuoju ateityje turėti ir antrą vaikutį kurį gal būt pavyks maitinti iš krūtinės, bet pientraukis bus naudojamas ir toliau pienuko pertekliui.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku
Klinikiniais tyrimais įrodytas komfortas: bandymai buvo atlikti su 110 mamomis. Rezultatas – žymus pirmenybės teikimas „Philips Avent“, palyginti su pagrindiniu konkurentu
Daugiau komforto: 73 % iš 73 JK krūtimi maitinančių mamų sutiko, kad šis pientraukis buvo patogesnis nei jų turimi pientraukiai (pagrindinių prekių ženklų rinkoje).
Nepriklausomas tyrimas įrodė, kad gali būti ryšys tarp patiriamo streso lygio ir pieno gamybos. Žr. www.philips.com/avent
Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011