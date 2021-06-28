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  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
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  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventRankinis pientraukis su buteliuku

SCF330/20

4.8
| (546) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*
Patogiai atsisėskite nesilenkdama į priekį. Mūsų masažinė pagalvėlė švelniai stimuliuoja pieno tėkmę. Rankinis pientraukis „Avent“ turi kelias dalis, jį lengva surinkti, naudoti ir valyti. Lengvas ir kompaktiškas, paprasta nutraukti pieną keliaujant.
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Rankinis pientraukis su masažine pagalvėle

Didesnis komfortas, daugiau pieno, paprasta pasiimti į kelionę*

  • Paprasta naudoti keliaujant

  • Pientraukis su minkšta masaž. pagalv.

  • Pridedamas buteliukas ir čiulptukas

  • Kelioninis dangt. ir sandar. diskas

Atpalaiduojanti padėtis, kurią lemia ypatinga konstrukcija

Atpalaiduojanti padėtis, kurią lemia ypatinga konstrukcija

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad nutraukdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti į priekį, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nutraukdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas bėga daug lengviau.

Minkštos masažinės pagalvėlės švelniai stimuliuoja pieno tėkmę

Minkštos masažinės pagalvėlės švelniai stimuliuoja pieno tėkmę

Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Kūgio formos pagalvėlė su žiedlapių formos masažuokliais atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip švelniai stimuliuoja pieno tėkmę.

Kompaktiškas, lengvas dizainas

Kompaktiškas, lengvas dizainas

Pientraukis yra mažas ir lengvas, tad jį lengva laikyti, transportuoti ir naudoti keliaujant, neatkreipiant į save dėmesio.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-961301

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

546

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

28/06/2021

Lietuva

Lietuva

Geriausias gaminys

Mano žindymo patirtis yra didelė, dabar jau trečias gimdymas dvynukemis. Pirmus du vaikus auginau nusitraukinedama pienuka su Philips AVENT pientraukiu senesnių modelių ir jis buvo tikrai patogus, lengva laikyti rankos, pienukas traukėsi labai paprastai, neskausmingai. Masažinės pagalvėlės suteikė tikrai didelį komfortą, nes buvo itin minkštos ir švelnios. Kas dar buvo svarbu – lengvai prižiūrimas bei plaunams. Per trečią nėštumą, kai sužinojau, kad laukių iškart dviejų vaikų pagalvojau, kad be elektrinio pientraukio neišsisuksiu. Įsigijus elektrinį kito gamintojo supratau, kad nėra jis toks geras, kai gavau Philips Avent rankinį pientraukį testavimui tik išpakavus ir prisilietus iškart jautiesi jo kokybė. Minkšta švelni pagalvele, malonu prisiliesti prie krūtines, traukia neskausmingai ir greitai, išsiardo ir plaunamas labai lengvai. Pieną galima traukti bet kur ir bet kada ne prisirišęs prie nieko. Jam nereikia rozetės kaip elektrinių, gali pasiimti į kelionę. Tai prie kito pientraukio nesinori ir liestis. Ačiū už galimybę testuoti tokį gerą produktą kuris pagerino žindymo kokybė. Rekomenduoju 100 %

Argumentai už

Lengvas naudojimas bei priežiūra

Argumentai prieš

nepastebejau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku

08/12/2019

Lietuva

Lietuva

Tobulas draugas

Auginu besotuká. Sūneliui greit metai, nuo pat gimimo valgo tik mamos pienuká, maitinimas buvo labai dažnas, kas 1-2h. Pradėjus primaitinimá situacija nelabai pasikeitė, tarpai tik vos prailgėjo 2-3h. geriausiu atveju. Ir taip jau beveik metai.. Visada buvau ir esu už maitinimá krūtimi, bet mama irgi žmogus. Plaukai nedažyti, nagai nelakuoti, nuotaikos nulis, nusprendžiau grįšti "į žmones", nes per ta dažná maitinimá apleidau netik save, kaip moterį, bet ir vyrá, bei drauges. Pirmiausia tikslo pradėjom siekti susidraugaudami su buteliuku. Pirmasis bandymas nesėkmingas, tada kaip tyčia į rankas papuolė Avent colinoc buteliukas, kurį mano dideliam nustebimui sūnelis pripažino ir puikiI gėrė iš jo arbatytę. O tada sekė mano draugystės su pientraukiu dalis... Užbėgsiu už akiú... šis draugas tiesiog tobulas... Visada galvojau, kad pieno nusitraukimas, nemaloni ir (gal) skausminga procedūra. Anaiptol... Moterys, tikrai jokio diskomforto! Randi laisvá minutėlę, atsisėdi, vienoj rankoj pientraukis, kitoj telefonas ir sėkmingai, net nepastebi, kaip buteliukas pripilnėja.. Plaunasis paprasčiau nei paprastai, užsuki žinduká ir vualia, pienukas mažylio rankose.. Šį savaitgalį pirmá kartá po beveik metú pertraukos išėjau iš namú ilgiau nei valandai. Plaukai nudažyti, nagai nulakuoti..O svarbiausia vaikutis laimingas ir toliau gaudamas mamytės pienuká. Jaučiuosi vėl žmogumi. Laiminga mama laimingas vaikas p.s. kità savaitė eisim su vyru į pasimatymá tik dviese

Argumentai už

len

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku

06/12/2019

Lietuva

Lietuva

Labai patogus naudojimui !

Noriu įvertinti Philips Avent rankinį pientraukį. Kadangi dėl asmeninių priežasčių maitinti vaikučio krūtimi nepavyko teko pienuką trauktis rankomis, tai buvo tikrai varginantis ir sunkus darbas. Kuris užima labai daug laiko. Bet pasitaikė galimybė išbandyti Avent pientraukį. Kuriuo begalo džiaugiuosi kiekvieną dieną. Tik atsidarius dežutę pamačiau lengvai surenkamą pientraukį. Surinkus ir paruošus pientraukį naudojimui jis tikrai nustebino. Lengvas kelioninis, tikrai galima jį visad turėti kartu, neužima daug vietos mamos rankinėje. Buteliuko tūris yra suskirstytas mililitrais visada žinosite kiek pienuko yra. Pienuko traukimas : negalejau net pagalvoti jog tai bus taip lengva ir paprasta su Philips Avent. Pientraukis švelniai apgaubia krutinę. Letai ir lengvai spaudžiant pientraukio rankenelę pienukas pradeda trauktis į buteliuką. Atrodo jog imituojamas vaikučio pieno traukimas. Jokio skausmo ar diskomforto nėra. Pilną buteliuką pritraukiau per 10 minučių. Pabaigus procesą persukame dangtelį į skirtą vaikučiui žindyti. Ir viskas. Vaikutis gali mėgautis mamos pienuku. Pientraukis plaunamas labai lengvai ir paprastai. Visos detalės patogiai išsiardo. Ir greitai susirenka atgal. Esu Philips Avent pientraukiu labai patenkinta. Palengvino buitį. Sutaupė daug mano laiko kurio tikrai nėra kai namie mažas vaikutis. Be vargo ir skausmo galiu pritraukti pienuką lengvai. Planuoju jį naudoti iki tol kol pienuko turėsiu. Manau su šiuo pagalbininku išmaitinsiu vaikutį tikrai ilgai. Planuoju ateityje turėti ir antrą vaikutį kurį gal būt pavyks maitinti iš krūtinės, bet pientraukis bus naudojamas ir toliau pienuko pertekliui.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/20 Rankinis pientraukis su buteliuku

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Atsakomybės apribojimai

  1. Klinikiniais tyrimais įrodytas komfortas: bandymai buvo atlikti su 110 mamomis. Rezultatas – žymus pirmenybės teikimas „Philips Avent“, palyginti su pagrindiniu konkurentu

  2. Daugiau komforto: 73 % iš 73 JK krūtimi maitinančių mamų sutiko, kad šis pientraukis buvo patogesnis nei jų turimi pientraukiai (pagrindinių prekių ženklų rinkoje).

  3. Nepriklausomas tyrimas įrodė, kad gali būti ryšys tarp patiriamo streso lygio ir pieno gamybos. Žr. www.philips.com/avent

  4. Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011