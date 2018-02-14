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Nutraukta gamyba
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„Natural“
Pridedamas 4 oz buteliukas
Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nusiurbdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai bėga daug lengviau.
Įjungus, pientraukis automatiškai pradeda veikti stimuliavimo režimu, kad pradėtų tekėti pienas. Tuomet pasirinkite vieną iš 3 traukimo nustatymų, kuris jums maloniausias.
Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi nauja, minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Pagalvėlė švelniai atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip stimuliuoja pieno tėkmę.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
145
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
MamaMI
14/02/2018
Lietuva
Puikus pagalbininkas maitinant vaiką
Avent elektrinis pientraukis tapo man nepakeičiamu pagalbininku maitinant vaiką. Puikus dizainas,paprasta priežiūra. Kainos ir kokybės santykis labai geras. Maloniai veikia tik šiek tiek per garsiai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
WaidaStatkeviciene17
19/06/2016
Lietuva
labai praktiskas ir reikalingas maitinanciai mamytei
Nepakeiciamas prietaisas namuose atsiradus kudikiui.be jo tiesiog neissiverstume.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
MonaSi
21/09/2015
Lietuva
Tikras išsigelbėjimas maitinančiai moteriai
Gimus antrajai dukrai supratau, kad katino dienos baigtos - mažoji nuolat reikalavo atsargų papildymo. Labai daug skaičiau internete, konsultavausi su mitybos specialistais, visi kaip susitarę tvirtino, kad taip ir turi būti. Jaučiausi beviltiškai. Ačiū D, atsirado žmogus, kuris rekomendavo šį pientraukį. Nuo tada galėjau drąsiai teigti, kad motinystė VEŽA. Liko laiko ne tik į tualetą nueiti, bet ir tvarkytis ne viena ranka, pavalgyti, net išeiti pasižmonėti. „Comfort Single“ yra be galo patogus - pakanka sėdėti tiesiai ir pienas pats subėga į buteliuką. Tai būna MANO minutės - vartau žurnalą, skaitau knygą ar tiesiog mėgaujuosi ramybe, o kai atsipalaiduoji, didėja laktacija ir pienas bėga lengviau. Pientraukis dar ir stimuliuoja - tiesiog pasirenku man komfortiškiausią tuo metu lygį ir pojūčius galiu prilyginti tikrajam žindymui - tai analogiški dalykai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011