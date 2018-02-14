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  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno
  • Daugiau komforto, daugiau pieno

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventElektrinis pientraukis „Comfort Single“

SCF332/01

4.8
| (145) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Daugiau komforto, daugiau pieno
Kai sėdite patogiai ir atsipalaidavusi, pienas teka daug lengviau. Štai kodėl mes sukūrėme iki šiol pačią patogiausią pieno nutraukimo pompą: sėdėkite patogiai nesilenkdama pirmyn ir leiskite švelniai masažo pagalvėlei stimuliuoti pieno tekėjimą.
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Pientraukis su masažine pagalvėle

Daugiau komforto, daugiau pieno

  • „Natural“

  • Pridedamas 4 oz buteliukas

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nusiurbdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai bėga daug lengviau.

Yra švelnios stimuliacijos ir 3 traukimo nustatymai

Yra švelnios stimuliacijos ir 3 traukimo nustatymai

Įjungus, pientraukis automatiškai pradeda veikti stimuliavimo režimu, kad pradėtų tekėti pienas. Tuomet pasirinkite vieną iš 3 traukimo nustatymų, kuris jums maloniausias.

Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi nauja, minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Pagalvėlė švelniai atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip stimuliuoja pieno tėkmę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-961264

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

145

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

14/02/2018

Lietuva

Lietuva

Puikus pagalbininkas maitinant vaiką

Avent elektrinis pientraukis tapo man nepakeičiamu pagalbininku maitinant vaiką. Puikus dizainas,paprasta priežiūra. Kainos ir kokybės santykis labai geras. Maloniai veikia tik šiek tiek per garsiai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

19/06/2016

Lietuva

Lietuva

labai praktiskas ir reikalingas maitinanciai mamytei

Nepakeiciamas prietaisas namuose atsiradus kudikiui.be jo tiesiog neissiverstume.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

21/09/2015

Lietuva

Lietuva

Tikras išsigelbėjimas maitinančiai moteriai

Gimus antrajai dukrai supratau, kad katino dienos baigtos - mažoji nuolat reikalavo atsargų papildymo. Labai daug skaičiau internete, konsultavausi su mitybos specialistais, visi kaip susitarę tvirtino, kad taip ir turi būti. Jaučiausi beviltiškai. Ačiū D, atsirado žmogus, kuris rekomendavo šį pientraukį. Nuo tada galėjau drąsiai teigti, kad motinystė VEŽA. Liko laiko ne tik į tualetą nueiti, bet ir tvarkytis ne viena ranka, pavalgyti, net išeiti pasižmonėti. „Comfort Single“ yra be galo patogus - pakanka sėdėti tiesiai ir pienas pats subėga į buteliuką. Tai būna MANO minutės - vartau žurnalą, skaitau knygą ar tiesiog mėgaujuosi ramybe, o kai atsipalaiduoji, didėja laktacija ir pienas bėga lengviau. Pientraukis dar ir stimuliuoja - tiesiog pasirenku man komfortiškiausią tuo metu lygį ir pojūčius galiu prilyginti tikrajam žindymui - tai analogiški dalykai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

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  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011