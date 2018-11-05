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Nutraukta gamyba
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Nutraukite daugiau pieno greičiau
Su minkšta masažine pagalvėle
Kelioninis krepšys ir 2 buteliukai
Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką arba indelį, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad nutraukdamos pieną galite sėdėti patogiai: nereikia pasilenkti į priekį, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nutraukdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas bėga daug lengviau.
Įjungus, pientraukis automatiškai pradeda veikti švelniu stimuliavimo režimu, kad pradėtų tekėti pienas. Tuomet pasirinkite vieną iš 3 traukimo nustatymų, kuris jums yra malonus.
Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Kūgio formos pagalvėlė su žiedlapių formos masažuokliais atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip švelniai stimuliuoja pieno tėkmę.
4.9
iš 5
34
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
anka32a
05/11/2018
Polska
Najlepszy!
Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
BeataJanowska
24/10/2018
Polska
Najlepszy z najlepszych!
Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
mania1902
24/10/2018
Polska
Najlepszy z najlepszych!
Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
83 % krūtimi maitinančių mamų sutinka, kad „Philips Avent Comfort“ dvigubas elektrinis pientraukis patogus naudoti – 2012 m rugpjūčio mėn. nepriklausomą bandymą namuose atliko 81 moteris iš JAV.
Daugiau pieno: nepriklausomas tyrimas įrodė, kad gali būti ryšys tarp didesnio komforto ir didesnės pieno gamybos. Žr. www.philips.com/AVENT
Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su mamos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011