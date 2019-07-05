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Nutraukta gamyba
SHE3705BK/00
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio.
Kokybiška, blizgi ir spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo paviršių.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном