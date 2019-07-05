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  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai

Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

SHE3705BK/00

3
| (1) Apžvalga

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Raudona
Raudona
Šviesiai mėlyna
Šviesiai mėlyna
Ritmas ir žemieji dažniai
Mažose ir sodrius žemuosius dažnius atkuriančiose į ausis įdedamose „Philips MyJam Vibes“ ausinėse naudojami patogūs ovalaus vamzdelio įdėklai. Jų vakuuminio metalizavimo apdaila užtikrina apsaugą.
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Kompaktiška konstrukcija ir vakuuminio metalizavimo apdaila

Ritmas ir žemieji dažniai

  • 8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

3 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

3 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio.

Spindinti spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo

Spindinti spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo

Kokybiška, blizgi ir spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo paviršių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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