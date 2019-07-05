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SHE3705LB/00
Ritmas ir žemieji dažniai
Mažose ir sodrius žemuosius dažnius atkuriančiose į ausis įdedamose „Philips MyJam Vibes“ ausinėse naudojami patogūs ovalaus vamzdelio įdėklai. Jų vakuuminio metalizavimo apdaila užtikrina apsaugą.
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
„Philips Vibes“ į ausis įdedamos ausinės turi galingus, bet kompaktiškus garsiakalbius, kurie puikiai priglunda ir atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
Itin mažos ausinės puikiai priglunda ausyje ir blokuoja aplinkos triukšmą.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном