30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SHE3705BL/00
Ritmas ir žemieji dažniai
Mažose ir sodrius žemuosius dažnius atkuriančiose į ausis įdedamose „Philips MyJam Vibes“ ausinėse naudojami patogūs ovalaus vamzdelio įdėklai. Jų vakuuminio metalizavimo apdaila užtikrina apsaugą.
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Itin mažos ausinės puikiai priglunda ausyje ir blokuoja aplinkos triukšmą.
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda ir prisitaiko pagal ausies formą.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном