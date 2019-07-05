30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SHE3705RD/00
Ritmas ir žemieji dažniai
Mažose ir sodrius žemuosius dažnius atkuriančiose į ausis įdedamose „Philips Vibes“ ausinėse naudojami patogūs ovalaus vamzdelio įdėklai. Jų vakuuminio metalizavimo apdaila užtikrina apsaugą.
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda ir prisitaiko pagal ausies formą.
Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio.
Kokybiška, blizgi ir spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo paviršių.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3705BK Навушники з мікрофоном