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  • Aiškus ritmas, sodrūs žemieji dažniai
  • Aiškus ritmas, sodrūs žemieji dažniai
  • Aiškus ritmas, sodrūs žemieji dažniai
  • Aiškus ritmas, sodrūs žemieji dažniai
  • Aiškus ritmas, sodrūs žemieji dažniai
  • Aiškus ritmas, sodrūs žemieji dažniai

Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

SHE3855GD/00

Gali būti

Auksinis
Auksinis
Sidabrinė
Sidabrinė
Sidabriškai pilkas
Sidabriškai pilkas
Aiškus ritmas, sodrūs žemieji dažniai
Stilingos „Philips“ chromuotos į ausis dedamos ausinės atkuria sodrius žemuosius dažnius, yra patogios ir puikiai atrodo. Iš įvairių vakuuminio metalizavimo matinės apdailos spalvų išsirinkite tinkančią jūsų „iPhone 6S“.
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Kokybiška vakuuminio metalizavimo matinė apdaila

Aiškus ritmas, sodrūs žemieji dažniai

  • 8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

3 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

3 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Naudodamiesi integruotu mikrofonu galite lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu, kad visada būtumėte pasiekiami.

Vakuuminio metalizavimo stilinga matinė apdaila užtikrina papildomą apsaugą

Vakuuminio metalizavimo stilinga matinė apdaila užtikrina papildomą apsaugą

Kokybiška vakuuminio metalizavimo matinė danga apsaugo paviršių ir puikiai dera prie jūsų „iPhone 6S“.

Techninės savybės

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