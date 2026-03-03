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Nutraukta gamyba
SHE3855SL/00
Gali būti
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
Naudodamiesi integruotu mikrofonu galite lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu, kad visada būtumėte pasiekiami.
Kokybiška vakuuminio metalizavimo matinė danga apsaugo paviršių ir puikiai dera prie jūsų „iPhone 6S“.
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