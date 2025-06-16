Paieškos terminai

Professional use
reviews

Curved Business monitor

Darbo eigos produktyvumo apibrėžimas

Siūloma mažmeninė kaina

Šis gaminys nebegaminamas
Peržiūrėti visus modelius

Philips Monitors

Išlenktas

Philips“ išlenkti monitoriai pagerina asmeninę darbo vietos patirtį, apgaubdami jūsų regėjimo lauką ir atkartodami natūralią akies formą. Tai sukuria subtilų įtraukiantį efektą, padeda išlikti susikaupusiam, sumažina blaškymąsi ir užtikrina geresnį ergonomišką vaizdo matymą.

Standartinė gaminio nuotrauka Alternatyvi gaminio nuotrauka Gaminio nuotrauka iš priekio

VA ekranas

VA ekrane matysite stulbinamus vaizdus itin plačiais matymo kampais

„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.

„DisplayHDR 400“

„DisplayHDR 400“ tikroviškesniems ir pritrenkiantiems vaizdams

VESA sertifikatą turintis „DisplayHDR 400“ pasižymi ženkliu pranašumu lyginant su SDR ekranais. Priešingai nei kiti „su HDR suderinami“ ekranai, tikrasis „DisplayHDR 400“ pasižymi stulbinančiu ryškumu, kontrastu ir spalvomis. Su visuotiniu pritemdymu ir minimaliu 400 nitų ryškumu vaizdai tarsi atgyja ir pasižymi pastebimai ryškesniais šviesiais akcentais ir sodresniais, platesnio spektro juodais atspalviais. Jis atvaizduoja didesnę naujų spalvų paletę, kad vaizdinė patirtis išties sužadintų jusles.

Lenkto ekrano dizainas

Dar labiau prikaustantis lenkto ekrano dizainas

Staliniai monitoriai suteikia asmeninio vartotojo patirtį, kuri puikiai tinka lenktam dizainui. Lenktas ekranas pasižymi maloniu ir subtiliai prikaustančiu efektu, dėmesys skiriamas jums stalo centre.

User guide Product sheet
Rodyti paveikslėlį

32:9 „SuperWide“ ekranas sukurtas kelių ekranų sąrankoms pakeisti

32:9 „SuperWide“ 49 colių ekranas, pasižymintis 5120 x 1440 geba, skirtas pakeisti kelių ekranų sąrankas didžiuliu, plačiu ekranu. Tai tarsi du 27 colių 16:9 „Quad HD“ ekranai vienas šalia kito. „SuperWide“ monitoriai pasižymi dviejų monitorių ekranų plotu be sudėtingo nustatymo.

Rodyti paveikslėlį

Reguliuojama internetinė vaizdo kamera, skirta patogioms vaizdo konferencijoms.

Su šia funkcija vaizdo konferencijos bus patogesnės. Internetinę vaizdo kamerą galima stumdyti pirmyn ir atgal 30 laipsnių, todėl naudotojai gali patogiai skambinti ir dalyvauti susitikimuose būdami bet kurioje jiems patogioje padėtyje.

Rodyti paveikslėlį

DI patobulintas internetinės kameros automatinis kadravimas – dinamiškiems vaizdo skambučiams.

Ši DI patobulinta funkcija idealiai tinka kelių dalyvių vaizdo konferencijoms. Kai internetinės kameros lauke atsiduria vienas ar daugiau naujų dalyvių, DI teikiama funkcija automatiškai koreguoja komponavimą ir priartinimą, kad kadre tilptų visi dalyviai. Taip pat, kai dalyviai pasišalina iš internetinės kameros lauko, DI patobulinta internetinė kamera atitinkamai pakoreguoja kadrą, todėl ši funkcija idealiai tinka tiek ilgiems susitikimams, tiek komandų skambučiams.

Rodyti paveikslėlį

Ausinių kabliukas: pritaikomam laikymui

Su šia funkcija ausinių laikymas tampa neprilygstamu. Atsargiai patraukite monitoriaus šone esantį kabliuką žemyn. Su šia funkcija darbastalis atrodys tvarkingai ir darbo vietoje bus patogiai sutvarkyti laidai.

Rodyti paveikslėlį

„Busylight“: nustatysite savo darbo būseną

Su šia funkcija užtikrinsite privatumą ir optimalų bendradarbiavimą dirbdami judrioje biuro aplinkoje. Naudotojai, norėdami perduoti kitiems, kad yra užsiėmę, gali tiesiog paspausti „Busylight“ mygtuką, esantį apatiniame kairiajame monitoriaus rėmelio meniu, ir internetinės vaizdo kameros lemputė taps raudona. Be to, „Busylight“ funkciją galima sinchronizuoti su naudotojo „Microsoft Teams“ būsena.

Platus matymo kampas

Platus matymo kampas

Be rėmelių 49B2U6903CH ir 45B1U6900CH itin plataus ekrano monitoriai puikiai tinka daugiafunkciams vartotojams, pakeičiant kelių monitorių sprendimus. Su įtraukiamu 1500R/1800R išlinkimu jie plečia regėjimo lauką ir įtraukia periferinį matymą, užtikrindami patogesnį žiūrėjimą.

Viskas viename USB-C dokavimas

Viskas viename USB-C dokavimas

Prieinama daugelyje išlenktų monitorių, įskaitant 34B2U5600C, 49B2U5900CH, 45B1U6900CH ir 45B1U6900C. Įmontuotas USB 3.2 tipo C dokavimas su maitinimo tiekimu suteikia greitą duomenų perdavimą ir lanksčias jungtis tiek biure, tiek namuose..

Sprendimas visiems

Sprendimas visiems

Philips“ išlenkti monitoriai yra specialiai sukurti imituoti natūralią akies kreivę, sumažinti vaizdo iškraipymus ir blaškymąsi, sukuriant subtilų įtraukiantį efektą. Prieinami 24“, 27“, 32“, 34“, 43“ ir 49“ dydžių, „Philips“ monitoriai siūlo sprendimą kiekvienam.

Palyginti

Palyginti

Atsiliepimai

Klientų aptarnavimas ir pagalba

Gaukite pagalbos dėl savo gaminio, raskite vadovus, sužinokite geriausius patarimus ir gudrybes bei išspręskite bet kokias problemas

CustomerSupport

Palaikymo pagrindinis puslapis

Raskite visas pagalbos temas ir ne tik

MagnifyingGlass

Rasti savo gaminį

Ieškokite pagal modelio numerį ir raskite konkretaus gaminio informaciją

Clippin

Pirkite dalių ir priedų

Raskite savo gaminio dalių ir priedų

Compare

Palyginti
Curved Business monitor
Curved Business monitor
* Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
* Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
* NTSC sritis, paremta CIE1976
* „sRGB“ sritis, paremta CIE1931
* Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
* Ekrano bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo dažnių juostos plotis ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.
* Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
* Jei atrodo, kad eterneto ryšys lėtas, įeikite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 1 Gb.
* EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
* Ekrano spalvos sumažinamos iki 8 bitų, maksimali HDMI skiriamoji geba gali būti 5120 x 1440, kai 75 Hz, o „DisplayPort“ – 5120 x 1440, kai 120Hz.
* Tai skirta nešiojamajam kompiuteriui su DSC, jei ne, „Thunderbolt 4“ įvesties ir išvesties maksimali raiška gali būti 5120 x 1440, kai 60 Hz, 8 bitų ekrano spalva ir USB 3.2 „Gen 1“.
* Atkreipkite dėmesį, kad „PowerSensor 2“ veikia tik su įdiegta sistema „Windows 11“. Kai „PowerSensor 2“ įjungtas, WAL reiškia „Walk Away Lock“, o WOA – „Wake On“.
* Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
* Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visos teisės saugomos.

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.