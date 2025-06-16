„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.
VESA sertifikatą turintis „DisplayHDR 400“ pasižymi ženkliu pranašumu lyginant su SDR ekranais. Priešingai nei kiti „su HDR suderinami“ ekranai, tikrasis „DisplayHDR 400“ pasižymi stulbinančiu ryškumu, kontrastu ir spalvomis. Su visuotiniu pritemdymu ir minimaliu 400 nitų ryškumu vaizdai tarsi atgyja ir pasižymi pastebimai ryškesniais šviesiais akcentais ir sodresniais, platesnio spektro juodais atspalviais. Jis atvaizduoja didesnę naujų spalvų paletę, kad vaizdinė patirtis išties sužadintų jusles.
Staliniai monitoriai suteikia asmeninio vartotojo patirtį, kuri puikiai tinka lenktam dizainui. Lenktas ekranas pasižymi maloniu ir subtiliai prikaustančiu efektu, dėmesys skiriamas jums stalo centre.
Kitaip nei naudojant įprastą integruotą KVM monitoriaus mygtuką, su išmaniuoju KVM galima perjungti šaltinius vienu klaviatūros mygtuko spustelėjimu. Kai visi prietaisai tinkamai prijungti, naudotojai gali lengvai perjungti šaltinius tris kartus spustelėdami klavišą „Ctrl“.
32:9 „SuperWide“ 49 colių ekranas, pasižymintis 5120 x 1440 geba, skirtas pakeisti kelių ekranų sąrankas didžiuliu, plačiu ekranu. Tai tarsi du 27 colių 16:9 „Quad HD“ ekranai vienas šalia kito. „SuperWide“ monitoriai pasižymi dviejų monitorių ekranų plotu be sudėtingo nustatymo.
Su šia funkcija vaizdo konferencijos bus patogesnės. Internetinę vaizdo kamerą galima stumdyti pirmyn ir atgal 30 laipsnių, todėl naudotojai gali patogiai skambinti ir dalyvauti susitikimuose būdami bet kurioje jiems patogioje padėtyje.
Ši DI patobulinta funkcija idealiai tinka kelių dalyvių vaizdo konferencijoms. Kai internetinės kameros lauke atsiduria vienas ar daugiau naujų dalyvių, DI teikiama funkcija automatiškai koreguoja komponavimą ir priartinimą, kad kadre tilptų visi dalyviai. Taip pat, kai dalyviai pasišalina iš internetinės kameros lauko, DI patobulinta internetinė kamera atitinkamai pakoreguoja kadrą, todėl ši funkcija idealiai tinka tiek ilgiems susitikimams, tiek komandų skambučiams.
Su šia funkcija ausinių laikymas tampa neprilygstamu. Atsargiai patraukite monitoriaus šone esantį kabliuką žemyn. Su šia funkcija darbastalis atrodys tvarkingai ir darbo vietoje bus patogiai sutvarkyti laidai.
49B2U6903CH/00
32:9 „SuperWide“ „Thunderbolt™ 4“ monitorius
Šiame „Philips Thunderbolt™ 4“ monitoriuje įdiegta viskas, ko reikia nuotolinei darbo vietai. Internetinė vaizdo kamera pasižymi tokiomis funkcijomis kaip automatinis kadravimas ir specialus apšvietimas, indikuojantis, kad asmuo yra užsiėmęs – visa tai suteikia galimybę džiaugtis neprilygstama vaizdo konferencijų patirtimi.
