Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo prijungimo stotelę su energijos tiekimu. Stotelė plona, dėl reversinės USB-C jungties ją lengva prijungti vienu laidu. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus, pvz., kompiuterio klaviatūrą, pelę ir RJ-45 eterneto laidą, prie monitoriaus prijungimo stotelės. Norėdami žiūrėti didelės rezoliucijos vaizdo įrašus ir perkelti duomenis supergreičiu, tuo pat metu tiekti energiją ir įkrauti knyginį kompiuterį, tiesiog sujunkite nešiojamąjį kompiuterį ir šį monitorių vienu USB-C laidu.
Šis monitorius supakuotas į 100 % perdirbamą medžiagą ir turi FSC sertifikatą. Šis sertifikatas garantuoja, kad pakuotė sukurta atsižvelgiant į aplinkos tvarumą.
Būti ekologiškam reiškia naudoti senas medžiagas iš naujo. Todėl šis „Philips“ monitorius pagamintas iš 85 % perdirbto plastiko ir 5 % į vandenyną patekusio plastiko, todėl stengiamasi mažinti atliekų kiekį.
Sukurta atsižvelgiant į tvarumą, šis ekologiškas pasirinkimas derina elegantišką patvarumą ir mažesnį poveikį aplinkai, suteikdamas tvirtą ir stilingą pagrindą jūsų darbo vietai.
Mūsų kapoko pluošto maišas yra minkštas, lengvas ir pagamintas iš natūralių augalinių pluoštų, kurie apsaugo jūsų ekraną nuo įbrėžimų ir transportavimo metu patiriamų pažeidimų. Jis malonus liesti, saugus naudoti ir visiškai kompostuojamas; atlikęs savo funkciją, jis grįžta į žemę. Šis maišas užtikrina ekologišką apsaugą transportavimo ir pristatymo metu. Lengvai išpakuojamas ir nekenkia planetai.
