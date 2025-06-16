Paieškos terminai

Neįtikėtino efektyvumo ir itin didelio energijos taupymo dermė

Žaluma

Philips“ monitoriai naudoja inovatyvias, ekologiškas technologijas žalesnei ateičiai. Energetinis efektyvumas, visiškai perdirbama pakuotė, griežtų tarptautinių aplinkosaugos standartų laikymasis bei laisvė nuo kenksmingų medžiagų, tokių kaip gyvsidabris ir PVC/BFR, padeda kurti šviesesnę ateitį visiems.

Įmontuota USB-C prijungimo stotelė

Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo prijungimo stotelę su energijos tiekimu. Stotelė plona, dėl reversinės USB-C jungties ją lengva prijungti vienu laidu. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus, pvz., kompiuterio klaviatūrą, pelę ir RJ-45 eterneto laidą, prie monitoriaus prijungimo stotelės. Norėdami žiūrėti didelės rezoliucijos vaizdo įrašus ir perkelti duomenis supergreičiu, tuo pat metu tiekti energiją ir įkrauti knyginį kompiuterį, tiesiog sujunkite nešiojamąjį kompiuterį ir šį monitorių vienu USB-C laidu.

Ekologiškos pakuotės

100 % perdirbama medžiaga ir FSC sertifikuota pakuotė

Šis monitorius supakuotas į 100 % perdirbamą medžiagą ir turi FSC sertifikatą. Šis sertifikatas garantuoja, kad pakuotė sukurta atsižvelgiant į aplinkos tvarumą.

„EcoSmart“ medžiagos

Pagamintas iš 85 % perdirbto plastiko ir 5 % į vandenyną patekusio plastiko

Būti ekologiškam reiškia naudoti senas medžiagas iš naujo. Todėl šis „Philips“ monitorius pagamintas iš 85 % perdirbto plastiko ir 5 % į vandenyną patekusio plastiko, todėl stengiamasi mažinti atliekų kiekį.

100 % perdirbto aliuminio pagrindas ir stovas

Sukurta atsižvelgiant į tvarumą, šis ekologiškas pasirinkimas derina elegantišką patvarumą ir mažesnį poveikį aplinkai, suteikdamas tvirtą ir stilingą pagrindą jūsų darbo vietai.

Kapoko pluošto maišas: minkštas, kompostuojamas, užtikrina pristatymą be pažeidimų

Mūsų kapoko pluošto maišas yra minkštas, lengvas ir pagamintas iš natūralių augalinių pluoštų, kurie apsaugo jūsų ekraną nuo įbrėžimų ir transportavimo metu patiriamų pažeidimų. Jis malonus liesti, saugus naudoti ir visiškai kompostuojamas; atlikęs savo funkciją, jis grįžta į žemę. Šis maišas užtikrina ekologišką apsaugą transportavimo ir pristatymo metu. Lengvai išpakuojamas ir nekenkia planetai.

Philips“ įsipareigoja tvariems ir ekologiškiems monitoriams

Mes naudojame 100 % perdirbamą pakuotę. Kai kuriuose atrinktuose modeliuose naudojame iki 85 % perdirbtų plastikų po vartotojo naudojimo.

Pavojingų medžiagų apribojimas

Mažo halogeno dizainas, skirtas sumažinti poveikį aplinkai.

Sprendimas visiems

Energiją taupanti technologija

Dėl 0-watt jungiklio energijos suvartojimas gali būti visiškai sumažintas iki nulio, dar labiau mažinant jūsų anglies pėdsaką. Monitorius jaučia aplinkos šviesą ir automatiškai reguliuoja ekrano ryškumą, išlaiko aiškumą naudodamas mažiau energijos ir aptinka judesį, mažindamas suvartojimą, kai nenaudojamas.“

Monitoriai su energijos jutikliu Monitoriaus energijos skaičiuoklė

Atsiliepimai

