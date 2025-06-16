Šiame „Philips“ ekrane naudojama numatoma talpinė 10 taškų jutiklinė technologija, skirta sklandžiai reaguoti. Galite iki galo naudotis naujomis, programomis grįstomis lietimo galimybėmis ir atgaivinti senesnes programas. Aklai rinkite tekstą naudodami 10 pirštų arba su draugais žaiskite įdomius interaktyvius žaidimus. Interaktyviai bendradarbiaukite su kolegomis darbe ar mokyklos aplinkoje ir padidinkite produktyvumą bei našumą.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.
Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.
Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD grotuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).
