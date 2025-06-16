Paieškos terminai

Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“

Philips“ jutikliniai monitoriai siūlo inovatyvius ir patogius sprendimus įvairioms naudojimo sritims bei profesijoms. Su projekcinio talpinio (P-Cap) jutikliu šie interaktyvūs ekranai palaiko iki 10 prisilietimo taškų ir turi pažangią IP65 apsaugą nuo kontakto, vandens ir dulkių.

„SmoothTouch“

„SmoothTouch“ ekranas – natūralus, sklandus lytėjimo atsakas

Šiame „Philips“ ekrane naudojama numatoma talpinė 10 taškų jutiklinė technologija, skirta sklandžiai reaguoti. Galite iki galo naudotis naujomis, programomis grįstomis lietimo galimybėmis ir atgaivinti senesnes programas. Aklai rinkite tekstą naudodami 10 pirštų arba su draugais žaiskite įdomius interaktyvius žaidimus. Interaktyviai bendradarbiaukite su kolegomis darbe ar mokyklos aplinkoje ir padidinkite produktyvumą bei našumą.

16:9 „Full HD“ ekranas

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

„SmartContrast“

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

„LowBlue“ režimas, kad darbas nevargintų akių

Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

VA ekrane matysite stulbinamus vaizdus itin plačiais matymo kampais

„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.

HDMI garantuoja universalų skaitmeninį ryšį

Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD grotuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

Pardavimo vieta (POS)

Pardavimo vieta (POS)

„„Philips“ jutikliniai monitoriai – tobulas pasirinkimas visiems jūsų mažmeninės prekybos ir pardavimo vietų (POS) poreikiams. Prisijunkite prie savo POS sistemos, kad lengviau valdytumėte atsargas, efektyviau padėtumėte klientams, pagerintumėte atsiskaitymo patirtį ir dar daugiau.

Informacijos vieta (POI)

Informacijos vieta (POI)

Philips“ jutikliniai monitoriai suteikia dinamiškumo ir patogumo informacijos punktuose, leidžiant žmonėms lengvai gauti informaciją oro uostuose, prekybos centruose, geležinkelio stotyse, pramogų vietose ir daugelyje kitų vietų.

Atsparūs vandeniui ir dulkėms

Atsparūs vandeniui ir dulkėms

Net neidealioje aplinkoje jums reikia monitoriaus, sukurtą atsilaikyti vandens purslams ir dulkėms, su kuriais susiduriame kasdien. „Philips“ ekranai atitinka tarptautinį IP atsparumo vandeniui ir dulkėms standartą.

* Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
* Pirštinės medžiaga ir storis: nitrilas (0,15 mm), medvilnė (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
* Žr. „SmoothTouch“ naudotojo vadove, norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip operacinės sistemos palaiko lietimo funkciją.
* Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
* EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
* NTSC sritis, paremta CIE1931
* Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
* Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
