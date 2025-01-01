GaminiaiPalaikymas

Sveikas gyvenimo būdas prasideda čia. Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Ar galiu plauti „Philips“ kirptuvą vandeniu?

Ant „Philips“ kirptuvo rankenos yra įspaustos arba išspausdintos piktogramos, nurodančios, ar juos galima valyti arba skalauti vandeniu. Šios piktogramos gali būti ne iš karto matomos, todėl visada patikrinkite gerai apšviestoje vietoje. Kartu su prietaisu pateiktuose dokumentuose taip pat bus nurodyta, ar jį galima valyti vandeniu.

  • Jei prietaisas turi perbrauktą čiaupo piktogramą, jo negalima skalauti ar valyti vandeniu, kad nesugadintumėte prietaiso. 
  • Jei ant jūsų prietaiso yra čiaupo arba dušo piktograma, jį galima nuplauti arba išvalyti vandeniu.

Pastaba. Kai kurių prietaisų nuimamas šukas ir pjovimo dantukus galima plauti, o rankenos ne. Išsamesnės informacijos ieškokite su prietaisu pateiktoje dokumentacijoje.

Perbraukto čiaupo piktograma, čiaupo piktograma ir dušo piktograma.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: MG9690/30 , MG7921/15 , MG5941/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis