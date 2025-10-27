Norėdami sužinoti, kaip valyti „Philips“ skustuvą, vadovaukitės toliau pateiktomis mūsų instrukcijomis, atsižvelgdami į turimą skustuvą. Prieš plaudami skustuvą visada įsitikinkite, kad jis nelaidus vandeniui, ieškodami kitoje jo pusėje atspausdinto čiaupo arba vonios simbolio.
Rekomenduojame valyti skustuvą po kiekvieno skutimosi, kad jis veiktų optimaliai. Priklausomai nuo skustuvo modelio, ant skustuvo galite pamatyti mirksintį pranešimo simbolį, kaip priminimą jį išvalyti.
Norėdami sužinoti tikslias skustuvo modeliui skirtas plovimo instrukcijas, žr. naudotojo vadove.
Kaip plauti „Philips“ skustuvą?
Skustuvai su atidarymo vienu palietimu sistema
Kai kuriuose naujausiuose „Philips“ skustuvų modeliuose yra atidarymo vienu palietimu sistema (žr. paveikslėlį).
Norėdami išvalyti šiuos skustuvus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.
- Įjunkite skustuvą.
- Išskalaukite skutimo įtaisą šiltu vandeniu.
- Išjunkite barzdaskutę. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir atidarykite skutimo įtaisą.
- Išskalaukite plaukų surinkimo kamerą šiltu, tekančiu vandeniu.
- Praskalaukite skutimo galvutės laikiklį po šiltu vandeniu iš čiaupo.
- Atsargiai nukratykite likusį vandenį ir palikite skutimo galvutės laikiklį iki galo išdžiūti.
- Uždarykite skutimo įrenginį.
„Philips“ skustuvai S7000 ir S9000 be atidarymo vienu palietimu sistemos
Jei turite „Philips“ skustuvus S9000 arba S7000, iš kurių galima visiškai išimti skutimo galvutę, vadovaukitės toliau pateiktomis valymo instrukcijomis.
Peržiūrėkite toliau pateiktą valymo instrukcijų vaizdo įrašą. Šis vaizdo įrašas skirtas S7000 ir S9000 serijoms (neapima modelių nuo 2020 m., žr. aukščiau esantį skyrių).
- Įjunkite skustuvą ir išskalaukite jį po šiltu, tekančiu vandeniu.
- Išjunkite skustuvą ir nuimkite viršutinę skutimo galvutės dalį.
- Bent 30 sek. skalaukite viršutinę skutimo galvutės dalį po šiltu, tekančiu vandeniu. Uždėkite ją atgal ant skutimo galvutės, kai tik bus visiškai sausa.
- Atsargiai nukratykite vandens perteklių nuo skustuvo ir leiskite jam išdžiūti. Niekada nevalykite skutimo galvutės rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galite sugadinti skutimo galvutę.
„Philips“ skustuvų su dviem galvutėmis valymo instrukcijos
Jei turite „Philips“ skustuvą su dviem galvutėmis, vadovaukitės toliau pateiktomis valymo instrukcijomis.
- Traukdami nuimkite skutimo galvutę nuo „Philips“ skustuvo.
- Mažiausiai 30 sek. skalaukite skutimo galvutę šiltu, tekančiu vandeniu.
- Nuo skutimo galvutės nupurtykite likusį vandenį ir leiskite jai išdžiūti.
- Paspauskite atlaisvinimo mygtuką, kad atidarytumėte viršutinę skutimo galvutės dalį, ir traukdami nuimkite ją nuo skutimo galvutės. Išskalaukite ją vandeniu ir, kai tik bus švari ir sausa, užspauskite atgal ant skutimo galvutės.
- Kai tik skutimo galvutė išdžius, uždėkite ją ant „Philips“ skustuvo.
„Philips“ skustuvų užspaudžiamų priedų valymas
Kai kurie „Philips“ skustuvai turi užspaudžiamus priedus, pvz., barzdos formavimo priedą ar valymo šepetėlį. Svarbu, kad šie priedai būtų švarūs.
Galite juos traukdami nuimti nuo skustuvo ir išskalauti šiltu vandeniu. Kai tik jie bus švarūs ir sausi, galėsite juo iš naujo uždėti ant skustuvo.
Išsamios informacijos apie prie skustuvo pridedamus priedus ir jį valymą ieškokite naudotojo vadove.
„Philips“ skustuvo spyruoklinio kirpimo peiliuko valymas
Jei prie skustuvo pritvirtintas spyruoklinis kirpimo peiliukas, čia pateikiamos jo valymo instrukcijos.
Valykite kirpimo peiliuką po kiekvieno naudojimo, kad neužsikimštų ir nesugestų.
Pastaba. Niekada nevalykite kirpimo peiliuko dantukų rankšluosčiu ar servetėle, nes galite sugadinti kirpimo peiliuko dantukus.
- Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo sieninio elektros lizdo.
- Norėdami atidaryti kirpimo peiliuką, kirpimo peiliuko slankiklį pastumkite žemyn.
- Įjunkite prietaisą ir išskalaukite spyruoklinį kirpimo peiliuką šiltu vandeniu.
- Išvalę prietaisą išjunkite jį.
- Kruopščiai nukratykite vandenį ir leiskite spyruokliniam kirpimo peiliukui išdžiūti.
- Uždarykite kirpimo peiliuką.
„Philips“ skustuvo valymas naudojant „Philips SmartClean“ sistemą
Kai kuriuos „Philips“ skustuvus galima valyti naudojant „Philips SmartClean“ sistemą. Toliau pateikiame instrukcijas, kaip išvalyti skustuvą naudojant „SmartClean“ sistemą.
- Išskalaukite skustuvą šiltu, tekančiu vandeniu ir nukratykite likusį vandenį.
- Paspauskite viršutinę „Philips SmartClean“ sistemos dalį, kad atidarytumėte vietą, į kurią reikia įdėti skustuvą. Laikykite skustuvą apverstą, nukreiptą į „SmartClean“ sistemą ir įdėkite jį į „SmartClean“ laikiklį.
- Palenkite skustuvą atgal ir spauskite „SmartClean“ sistemos dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą, reiškiantį, kad skustuvas užfiksuotas.
- Norėdami pradėti valymo programą, „SmartClean“ sistemoje paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Ant „SmartClean“ sistemos pamatysite mirksintį valymo simbolį, patvirtinantį, kad valymo sistema veikia.
„Philips“ skustuvo valymas naudojant „Quick Clean Pod“
Jei skustuvo komplekte yra „Quick Clean Pod“, čia sužinokite, kaip jį naudoti, kad išvalytumėte skustuvą. Atkreipkite dėmesį, kad su šia sistema suderinami tik tie skustuvai, kurių dėžutėje yra įdėtas „Quick Clean Pod“ prietaisas.
Norėdami greitai patikrinti, ar skustuvas suderinamas su „Quick Clean Pod“, apverskite jį. Jei matote šviečiantį mėlyną valymo priminimą (3 taškai), tai reiškia, kad galite naudoti „Quick Clean Pod“ skustuvui išvalyti.
Paruoškite „Quick Clean Pod“ naudoti ir į jį įdėkite valymo kasetę.
- Įdėkite apverstą skustuvą į „Philips Quick Clean Pod“. Skustuvas automatiškai nustato, kad jis yra įdėtas į „Philips Quick Clean Pod“.
- Įjunkite skustuvą, kad būtų paleista valymo programa. Kiekviena valymo programa trunka maždaug vieną minutę. Valymo programos metu nuolat šviečia valymo simbolis ir pulsuoja mėlyna piktograma. Valymo programa veikia su pauzėmis, kad būtų užtikrintas geriausias veikimas. Pasibaigus valymo programai, skustuvo rankena du kartus suvibruoja.
- Prieš padėdami skustuvą laikyti, leiskite jam visiškai išdžiūti būnant „Philips Quick Clean Pod“.