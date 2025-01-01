Ar mano telefonas suderinamas su programėlė „Philips GroomTribe“?
Galite atsisiųsti programėlę „Philips GroomTribe“ į savo telefoną ir naudoti ją su „Bluetooth“ ryšiu prijungtu „Philips“ skustuvu. Programėlė suderinama su „iPhone 6S“ (arba naujesniu modeliu) su „iOS 11.3“ arba naujesne versija. Ji taip pat gali būti naudojama „Android“ telefonuose, kurių ekranas yra didesnis nei 4,5 colių, su „OS 6.0“ ar naujesne versija ir „Bluetooth 4.1“ ar naujesne versija.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:X9002/10 , XP9201/33 , XP9400/31 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›