Kaip įkrauti „Philips“ skustuvą, kirptuvą ar plaukų kirpimo mašinėlę?

Prieš naudodami pirmą kartą įkraukite „Philips“ skustuvą, plaukų kirpimo mašinėlę ar kirptuvą ir reguliariai įkraukite, kad visada pasiruoštumėte kitam kirpimui. 

Norėdami sužinoti, kaip įkrauti prietaisą, žr. toliau pateiktą informaciją. Konkretaus įrenginio įkrovimo laiko ieškokite pateiktame naudotojo vadove arba ieškokite modelio numerio čią, kad rastumėte vadovą internete. 

Jei reikia įsigyti „Philips“ prietaiso pakaitinį įkroviklį, jį rasite čia.

