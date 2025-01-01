„Philips" pagalba Kaip įkrauti „Philips“ skustuvą, kirptuvą ar plaukų kirpimo mašinėlę?
Prieš naudodami pirmą kartą įkraukite „Philips“ skustuvą, plaukų kirpimo mašinėlę ar kirptuvą ir reguliariai įkraukite, kad visada pasiruoštumėte kitam kirpimui.
Norėdami sužinoti, kaip įkrauti prietaisą, žr. toliau pateiktą informaciją. Konkretaus įrenginio įkrovimo laiko ieškokite pateiktame naudotojo vadove arba ieškokite modelio numerio
čią, kad rastumėte vadovą internete.
Jei reikia įsigyti „Philips“ prietaiso pakaitinį įkroviklį, jį rasite
čia. Naudojimo instrukcijų supratimo patarimai
Prie kai kurių „Philips“ kūno plaukų priežiūros prietaisų pateikiamas naudotojo vadovas su paveikslėliais. Toliau pateiktame pavyzdyje nurodyta, kaip tokiame naudotojo vadove paaiškinamas prietaiso įkrovimo ir naudojimo laikas.
1a ir 1b nurodo, kad prietaisas turi greitojo įkrovimo funkciją, o tai reiškia, kad akumuliatorių įkrovus 5 minutes bus galima nusiskusti vieną kartą.
2a ir 2b rodo, kad akumuliatorius bus visiškai įkrautas po 1 valandos įkrovimo, ir tai suteiks 90 minučių skutimosi laiko.
Šiuos principus galima naudoti norint suprasti prietaiso naudotojo vadovą su paveikslėliais.
USB krovimo laidas
Prie kai kurių „Philips“ prietaisų pateikiamas USB įkrovimo kabelis. Šį kabelį galima prijungti prie maitinimo lizdo (kištukinio lizdo) naudojant adapterį, pvz., „Philips HQ87“ (klasifikuojamą kaip IPX4, tai reiškia, kad jis atsparus purslams ir saugus naudoti drėgnoje aplinkoje, pvz., vonios kambaryje). Bet kurio kito patikimo prekės ženklo adapteris taip pat gali būti naudojamas prietaisui įkrauti, jei jo išvesties galia yra 5V ir 1A arba didesnė (visada laikykitės gamintojo nurodytų saugos priemonių).
Pastaba. Prietaiso naudotojo vadove nurodytas įkrovimo laikas pagrįstas įkrovimu naudojant šį metodą. Jei įkraunate prietaisą naudodami kitą maitinimo šaltinį (pvz., nešiojamojo kompiuterio USB prievadą), įkrovimo laikas gali būti gerokai ilgesnis. Įkroviklis su kištuku
Jei „Philips“ prietaisas pateikiamas su įkrovikliu su integruotu maitinimo lizdo kištuku, tiesiog įkiškite mažą kištuką, esantį įkrovimo kabelio gale, į „Philips“ kirptuvą ir prijunkite įkroviklį prie maitinimo lizdo.
Įkrovimo stovas
Jei su „Philips“ prietaisu pateikiamas įkrovimo stovas arba įsigijote suderinamą įkrovimo stovą savo prietaisui, galite jį prijungti prie maitinimo šaltinio naudodami su „Philips“ prietaisu pateiktą įkroviklį arba kabelį.
Pavyzdžiui, jei „Philips“ prietaisas buvo su USB įkrovimo kabeliu, galite jį prijungti prie paties prietaiso arba įkrovimo stovo. Daugiau informacijos apie įkrovimą per USB, kuri taip pat taikoma naudojant įkrovimo stovą, žr. pirmiau pateiktoje informacijoje.
Akumuliatoriumi maitinami prietaisai
Kai kuriuose „Philips“ kirptuvuose naudojamos vienkartinės AA baterijos. Jei kirptuvas neįsijungia arba veikia lėčiau nei anksčiau, atėjo laikas pakeisti baterijas.
Naudokite tik vienkartines baterijas, nurodytas naudotojo vadove. Nemaišykite skirtingų tipų arba senų ir naujų baterijų. Įdėdami naujas baterijas įsitikinkite, kad jų + ir - poliai nukreipti tinkama kryptimi. Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: MG9690/30 , MG5941/15 , MG7961/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›