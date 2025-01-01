Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?

30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Ne, daugumos „Philips“ kirptuvų negalima naudoti, kai jie prijungti prie maitinimo lizdo (su laidu). Kadangi vonioje arba duše galima naudoti daug „Philips“ kūno priežiūros prietaisų, jie nebus įjungti, kai bus prijungti prie maitinimo šaltinio dėl saugos priežasčių.
Kai kurie „Philips“ prietaisai (įskaitant kai kuriuos plaukų kirpimo mašinėlės modelius) skirti naudoti tik sausoje aplinkoje ir gali būti naudojami tiek su laidu, tiek be laido. Jei prietaisą jau turite namuose, žr. naudotojo vadovą, kad sužinotumėte, ar jį galima naudoti su laidu, ar tiesiog prijunkite prie maitinimo šaltinio ir pabandykite jį įjungti (tik sausomis sąlygomis). Jei jis įsijungia be laido, bet neveikia su laidu, tai įprasta pagal dizainą.
Jei svarstote įsigyti „Philips“ kirptuvą ir norite sužinoti, ar jį galima naudoti prijungus prie maitinimo šaltinio, daugiau informacijos žr. pakuotėje arba prietaiso puslapyje pateiktame informaciniame lape.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: MG9690/30 , MG9531/15 , MG5931/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›