Su kuria valymo sistema yra suderinama mano „Philips“ barzdaskutė?
Paskelbta 2023 m. lapkričio 16 d.
„Philips“ skustuvus galima valyti naudojant kai kuriuos priedus, pvz., „SmartClean“ sistemą ir „Quick Clean Pod“ prietaisą. Tačiau svarbu įsitikinti, kad barzdaskutės yra suderinamos su šiomis sistemomis.
„Quick Clean Pod“
Su šia sistema suderinamos tik tos barzdaskutės, kurių dėžutėje yra įdėtas „Quick Clean Pod“ prietaisas. Norėdami greitai patikrinti, ar barzdaskutė suderinama su „Quick Clean Pod“, apverskite ją ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Jei matote įsijungiantį valymo priminimą (3 taškai), tai reiškia, kad galite naudoti „Quick Clean Pod“ barzdaskutei išvalyti. Šiuo metu su „Quick Clean Pod“ yra toliau nurodyti modeliai:
S5579, S5584/6, S7782/3/6/8, S9933, S9935, S9936, S9982, S9985, S9986 ir S9987
S5579, S5584/6, S7782/3/6/8, S9933, S9935, S9936, S9982, S9985, S9986 ir S9987
„SmartClean“ sistema
„Philips SmartClean“ sistemą galima naudoti norint įkrauti, išvalyti ir sutepti „Philips“ barzdaskutę. „SmartClean Plus“ (modelio nr. 5.2) taip pat yra džiovinimo programa.
„Philips SmartClean 5.1“ sistema dera su 7000 serijos ir 5000 serijos (S51xx–S56xx) „Philips“ barzdaskutėmis, kurios atrodo taip, kaip pavaizduota 1 pav.
„Philips SmartClean 5.2“ sistema dera su 9000 serijos „Philips“ barzdaskutėmis.
Jei pagal paveikslėlį negalite nustatyti, ar barzdaskutė suderinama su „SmartClean“ sistema, tada žiūrėkite naudotojo vadove arba susisiekite su mumis.
„Philips SmartClean 5.1“ sistema dera su 7000 serijos ir 5000 serijos (S51xx–S56xx) „Philips“ barzdaskutėmis, kurios atrodo taip, kaip pavaizduota 1 pav.
„Philips SmartClean 5.2“ sistema dera su 9000 serijos „Philips“ barzdaskutėmis.
Jei pagal paveikslėlį negalite nustatyti, ar barzdaskutė suderinama su „SmartClean“ sistema, tada žiūrėkite naudotojo vadove arba susisiekite su mumis.